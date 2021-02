VIDEO! Nukuteatrimuuseumis saab taas kohtuda näitlejate ja nukkudega

Peale pikka pausi, on taas tagasi teisipäeva hommikused kohtumised näitlejate ja nukkudega Nukuteatrimuuseumis. Kohtumise käigus saavad lapsed teha lähemalt tutvust teatri lavataguse maailmaga ja esitada näitlejatele küsimusi.

Täna hommikul kohtusid Vanalinna Hariudskolleegiumi esimese klassi poisid Karl Sakritsa, kummituse ja kassiga. "Täna ma tutvustasin peaasijalikult kummitusnukku, kes oli meil ühes Nukuteatrimuuseumi jõululavastuses. Tema kummitas siin kaks aastat jõulude aeg. Täna ma tutvustasin lastele ka erinevaid objektiteatri variante. Näiteks seda, kuidas ühest vihmavarjust või padjast saab praktiliselt kõike teha," rääkis Eesti Noorsooteatri näitleja Karl Sakrits.

"Meie poistele oli see esimene ühine käik teatrimajja ja ma väga loodan, et tulevad need ajad, kus me saamegi täitsa rahulikult tulla siia teatrietendusi vaatama. Nii et, igal juhul on see väga oluline," leidis Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Liidi.

Et vahva üritustesari on kestnud juba muuseumi alguse aegadest saadik, on kujunenud välja ka lemmiknukud, kes lastele olenemata aasanumbrist, alati naeratuse näole toovad.

"Kindlasti Taavi Tõnissoni näidatud nukud, näiteks Buratiino, kes on väga legendaarne. See on ilmselt üks hitt. Muidugi ka Helle Laasi kõik nukud, sest Helle Laas on nii legendaarne näitleja ja lavastaja. Tema nukkude ja lavastustega on väga paljud üles kasvanud," ütles Nukuteatrimuuseumi juhataja Iti Niinemets.

Osalema on oodatud nii lasteaia, algklassi kui ka põhikooli lapsed. Kõik kohtumised toimuvad muuseumisaalis algusega kell 10:30 ja kestavad umbes 40 minutit. Järgmisel teisipäeval astuvad ülesse Laura Nõlvak ja tema nukud.