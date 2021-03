VIDEO! Peagi saavad noored ise psühhiaatri poole pöörduda

"Nüüd tekib noorele üks võimalus juurde. See noor saab pöörduda vajadusel psühhiaatri poole. Psühhiaater hindab noore psühhiaatrilise ravi vajadust ja selgitab välja, miks noor ei soovi koos vanemaga pöörduda ja vanemale oma murest rääkida," selgitas Riigikogu liige sotsiaaldemokraat Helmen Kütt.

Ilmselt võetakse juba kolmapäeval Riigikogus vastu laste vaimset tervist toetav eelnõu, mis võimaldab piisavalt küpsetele alla 18-aastaste noortele anda psühhiaatrilist abi ilma tema vanemate nõusolekuta



"Seal võib olla perevägivald, seksuaalne ärakasutamine, mida iganes,“ ütles Kütt. „Psühhiaatrid ju alati otsivad põhjuseid, sest ravi on edukam siis, kui on teada põhjus. Psühhiaater otsib ka täiskasvanu kontakti, olgu selleks vanaema, vanem õde või vend, et seda noort toetada selle ravi juures."



Vanemate kaasamine ravisse on üldjuhul vajalik, aga on küllalt olnud olukordi, kus veel

kehtiv piirang on takistanud laste aitamist.



"Kahjuks on inimesi, kes ei mõista oma laste murede tõsidust või kellele lapsed ka ei julge rääkida, et neil on mingid probleemid. Eks lapsed kardavad hukkamõistu ja pigem otsiks ise vaikselt lahendusi ja nad arvavad, et pere ei toetaks neid," ütles lastepsühhiaater Anne Kleinberg.

Psühhiaatri sõnul väga paljud vanemad tulevad aitajatena kaasa. „Aga on ka neid inimesi, kes ütlevad, et see on rumal, võta ennast kokku ja ole tugev. Minul omal ajal küll midagi viga ei olnud, mis siis nüüd teisiti on, et muudmoodi ei saa. Eks igasuguseid mõtteviise on olemas."