VIDEO! Peresünnitused jätkuvad negatiivse testi olemasolul

Olukord koroonaviiruse levikuga on Eesti tervisehoiusüsteemi viimasele piirile viinud. Järjest enam satub haiglatesse ka koroonapositiivseid sünnitajaid, kes sünnitavad selleks ette nähtud isoleeritud tubades. Naistearstid panevad rasedatele ja nende lähedastele südamele olla väga ettevaatlik ning kontaktidest hoiduda.

Karmimate piirangute valguses püüavad sünnitusmajad siiski peresünnitusi veel võimaldada kuna teavad, kui oluline see naistele on. Siiski ütleb naistekliiniku juht, et selle võimaluse hoidmiseks peab kinni pidama reeglitest.



"Selleks on kindlasti teatud tingimused peresünnitajatele ja nende kaasas olevatele pereliikmetele," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja Brigita Tamm. "Tervisedeklaratsiooni täites peab olema aus ja sünnitustoas olles peab kaaslane kandma respiraatorit."



Kui sünnitama tuleva ema test on negatiivne kulgeb enamus kogemusest tavapäraselt. Kõige suurem muutus on ehk see, et lapse ise või muu lähedane saab juures olla vaid sünnitustegevuse ajal ning peab pärast seda lahkuma. Paljudel värsketel emadel on küsimus, miks ei võiks lapse isa teha samamoodi testi ja jääda juurde ka pärast sünnitust.



"Ma arvan, et see tegi ja teeb paljudele naistele selle kogemuse raskemaks," ütles värske ema Saskia Kivi. "Seda tuge on naistel ilmselt rohkem vaja just pärast sünnitust, eriti mõeldes naistele, kes sünnitavad keisriga või on sünnitus väga pikk. Pärast seda on naine väga kurnatud nii füüsiliselt, kui emotsionaalselt ja siis on kõige enam vaja, et keegi lähedane oleks sulle toeks."



ITK naistekliiniku esindaja ütleb, et kuna hästi läinud sünnituse puhul ei pea naine enamasti olema haiglas kauem, kui kaks päeva siis isade suhtes erandeid ei tehta, lisaks ka põhjus, et perepalat ei ole garanteeritud. Erandeid tehakse vaid väga enneaegsetele lastele ning erivajadustega naistele. Kohtusime ka vaid nädal tagasi sünnitanud Karoliga, kes oli sünnitamise hetkel koroonapositiivne.



"Kuna praegu täpselt ei teada kuidas nakkus lapsele levida võib, peab ema kandma alati maski, kui on lapse lähedal," selgitas värske ema Karol Karu. "See on kindlasti teistmoodi, et mõtled ju kindlasti, et kui saad lapse siis musitad, kallistad ja nuusutad beebi lõhna aga minul jäi see võimalus kahjuks ära. Siiski arvan, et see on väike hind mida maksta selle eest, et laps oleks terve. Kuna nüüd on nii palju koroonapositiivseid sünnitajaid siis on tihti ka mitu nakatunud ema pärast sünnitust ühes palatis."



Karoli sõnul temal hirmu polnud kuna oli end võimaluseks üksi sünnitada juba ammu ette valmistanud ning õnneks ei olnud tal ka sümptomeid ning sünnitus kulges probleemideta. Siiski on haiglatesse viimasel ajal jõudnud ka palju covid-positiivseid naisi, kes on raskelt haiged.



"Minu sõnum on see, et vältige viirust kõikide meetoditega, mida iga päev teile räägitakse. See ei tähenda, et peaks istuma ainult toas- liikuge õues, pidage meeles 2+2 reeglit ja kõik muu sinna juurde."



Kliiniku juht rõhutab, et kindlasti tuleb sünnitusele minna kiirabiga ning oma tulekust ja postiivsest testist tuleb ka ette teatada.