VIDEO! Peterburi tee remont muudab liikluse ida suunas sujuvamaks

Kaua oodatud Peterburi tee remont saab järgmisel aastal alata. Projekteerimishanke võitis ühispakkumine, milles osalesid osaühingud T-Model ja ViaVelo Inseneribüroo. Esimesi kavandeid võib oodata juba maikuus.

Peterburi teel piisab vaid ühest avariist, et tekiks pikk autoderivi. Kahetasandiline ristmik Smuuli teega peaks aga liiklust sujuvamaks muutma. Peterburi tee uuenduse esimene osa just sinnamaani jõuab.



Projekteerimishanke võitnud T-Model projekteeris näiteks Viru tänava uuendamise. See oli omajagu väljakutsuv, sest pidi arvestama nii muinsuskaitse nõuetega kui jalakäijasõbralikkusega.



"Lisaks oli see ka pilootprojekt 3D lahenduste kasutamises. Seal sai need maa-alused kommunikatsioonid ka kolmedimensionaalselt välja joonistatud ja teepind ning trepid ja kõik selline, et täpsemalt seda lahendust teha," meenutas Peterburi tee projekteerimise projektijuht Veiko Veerpalu.



Ka Peterburi tee on projekteerijatele paras katsumus kasvõi ainuüksi selle pikkuse poolest.



"Soovime sellest teha enda jaoks ka sellise esindus- või pilootprojekti, et 3D tehnoloogiaid ja digitaalseid programme katsetada," lisas Veerpalu



"Eks me tahame ta teha ikkagi inimsõbralikuks ja liiklejasõbralikuks," kinnitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, "Siin ju puuduvad igasugused kõnniteed, jalgrattateed Peterburi tee kõrval. Samuti tahaksime tunduvalt rohelisemaks teha - puid ja põõsaid istutada, et tekiks selline mõnus koht ka kergliiklejatele ja jalakäijatele."



Peterburi tee uuendatakse kahes jaos. Esialgu läheb remonti tee Väo liiklussõlmest kuni Smuuli ristmikuni, seejärel uuendatakse magistraal kuni Majaka tänavani. Projekteerimistöö maksab veidi üle miljoni euro.