VIDEO: Projekt aitab tänavu korteriühistuid 300 000 euroga

"Arved jäid enam-vähem samaks - maksed remondifondi tõusid küll 25 senti ruutmeetri pealt, aga sama palju võitsime küttelt," ütles Energia tänava korteriühistute esimees Lea Nõuakas.

Tänavu eraldatakse korteriühistutele suurem summa fasaadide kordategemiseks. Eeelarves on selleks ette nähtud 300 tuhat eurot. Praegu on kaks kolmandikku summast veel saadaval.



Energia tänaval on soojustatud ja välimus korda tehtud kõigil selle uulitsa majadel. Viimati tehti uuendus Energia 2 majal paar aastat tagasi. Kahetseda pole ühelgi elanikul tulnud, sest hoolimata laenust on igakuised maksed jäänud samaks.



"Mul on juhatuse liige, kes tegi statistikat ja arvestas välja, et nelikümmend protsenti me võitsime küttearvetelt," selgitas Nõuakas. "Arved jäid enam-vähem samaks - maksed remondifondi tõusid küll 25 senti ruutmeetri pealt, aga sama palju võitsime küttelt. Üks vanur ütles, et ma ikka tahan elada oma viimased eluaastad korralikus ilusas majas, nii et isegi enamus pensionäre olid nõus laenu võtmisega."



Tallinn on vastavalt nõudlusele erinevate projektide toetusraha kasvatanud või kahandanud. Projekti "Fassaadid korda!" eraldatavat raha tõsteti 300 tuhande euroni otseselt vajadusest. "Nõudlus on suur ja selle üle on hea meel. Kuigi protsentuaalselt ju see toetus suur ei ole, see on kuni kümme protsenti kogu maksumusest, siis need tööd on üsna suuremahulised, nii et ka see kümme protsenti võib moodustada päris suure summa," nentis abilinnapea Eha Võrk.



Ühe maja välimuse paranduse töödest, sealhulgas ka katusetööde maksumusest, võib ühistu saada toetust kuni 20 tuhat eurot. Fassaadide korrastamisele lisaks annab linn tuge ka tuleohutuse parandamiseks. "Kui on tehtud ettekirjutus tuleohutuse nõuete rikkumise osas, siis eelmisel aastal oli selle kõrvaldamiseks eelarves korteriühistutele ette nähtud 30 tuhat eurot. Sellel aastal on see summa oluliselt suurem, nii et ka siin on jälle korteriühistute vajadusi arvestades eelarvet suurendatud," kinnitas Võrk.



Eelmisel aastal sai projekti kaudu uue soojema ja ilusama kesta 18 elumaja Tallinnas, tunamullu oli neid hooneid 11.