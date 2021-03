VIDEO! Räämas Volta kvartalist saab peagi moodne elu- ja ärilinnak

Põhja -Tallinna linnaosa vanema Peeter Järvelaiu sõnul saab kvartal olema linlastele meelepärane, kui see suudetakse teostada arvestades kohalike elanike vajadustega. "Tegemist on järjekordse suure tööstusalaga, mis on olnud kõigi jaoks suletud suurte aedadega," tõdes Järvelaid saates "Tallinna Panoraam".

Põhja -Tallinna linnaosa vanema Peeter Järvelaiu sõnul saab kvartal olema linlastele meelepärane, kui see suudetakse teostada arvestades kohalike elanike vajadustega. "Tegemist on järjekordse suure tööstusalaga, mis on olnud kõigi jaoks suletud suurte aedadega," tõdes Järvelaid saates "Tallinna Panoraam".

Volta tehas Põhja-Tallinnas sündis aastal 1899, mil seal hakati tootma elektrimootoreid. 122 aastat hiljem seal enam midagi ei toodeta ja kunagisest võimsast tööstuspargist on alles suhteliselt räämas kvartal. Tõenäoliselt juba paari aasta pärast saab sellest Põhja-Tallinna kõrvalisest nurgakesest aga üks pealinna kauneim elu-äri- ja puhkelinnak.

"Minu meelest siin puudub ühiskondlik linnaruumi osa. Siin on hetkel ainut park. See mahajäetud paik ei paku mingit rahuldust. Tahaks näha siin midagi ilusamat," rääkis üks Kalamaja elanik saates "Tallinna Panoraam".

"Siin võiks olla ikkagi midagi üldkasutatavat, näiteks puhkekohad, kohvikud, kus inimesed saaksid koguneda. Sest Kalamaja on eripärane linnaosa, kus on võimalik puhata," lisas teine.

"Sinna tulevad bürood, mingid poed ilmselt. Sinna on planeeritud ka kõrghaljastust, pargid ja avalik ruum, mida saab tarbida," rääkis Kalamaja elanik Kristjan.

Sealsed elanikud hoiavad pöialt, et ka lastele kerkiks vaba aja veetmise võimalusi juurde. "Mul juba laps ütles, et ta hakkab seal rula ja rattaga sõitmas käima," lisas Kristjan.

Korda saab suletud tööstusala

Põhja -Tallinna linnaosa vanema Peeter Järvelaiu sõnul saab kvartal olema meelepärane, kui see suudetakse teostada arvestades kohalike elanikega. "Tegemist on järjekordse suure tööstusalaga, mis on olnud kõigi jaoks suletud suurte aedadega," tõdes Järvelaid.

Linnaosa vanem tunnistas ka, et ega see väga ilus vaatamisväärsus hetkel ei ole. "Seal on üle 42 hoone, mis on lubatud rekonstrueerida ja ümber ehitada. Enamasti ikkagi need tehasehooned, mis on seda väärt. Need, mis on vanemad ja paremini ehitatud, just need ehitatakse ümber. See tähendab, et säilib nende vana substants. Volta peaks hakkama meile mitte ainult elukohaks, vaid ta peaks muutuma ka sinna integreeritud töökohtadeks," täpsustas Järvelaid.

Põhja-Tallinna trend taastada äärmiselt huvitavad ja palju võimalusi pakkuvad endised tööstusalad, on muutnud ja muudavad selle kandi ihaldusväärseks nii tulevastele elanikele kui ka linlastele üldiselt.

Kvartalisse tuleb nii elumajad kui ka äripinnad

"Kogu territoorium on üle 11 hektari, sinna on ette nähtud nii kaubandust, äri kui ka elufunktsiooni,“ rääkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Ma usun, et sellest saab selline terviklik kvartal. Kui me vaatame naabrusesse, siis paralleelselt on menetluses ka Krulli kvartali detailplaneering, mis peaks samuti lähiajal jõudma vastu võtmise etappi.“

Novikovi sõnul on manufaktuuri ehitamine juba esimeses etapis ja ma usun, et järgnevad majad on seal samuti kerkimas. „Noblessner on ju ka samuti kunagine tööstusala, mis praegu läbib uuenduskuuri ja saab juurde nii äri kui ka elufunktsioone. Kogu see mereäärne, kogu see endine Põhja-Tallinna tehaste piirkond omandab uut funktsiooni, mis kindlasti tõstab kogu selle ala atraktiivsust, sest täna on see tühermaa, kuid tulevikus kindlasti üks meelispaik meie linlastele," rääkis Novikov.