VIDEO! Rävala puiestee läbimurdeks korraldatakse arhitektuurikonkurss

Tallinn loobus mõttest Rävala puiestee läbimurre rajada riigihankes ette antud projekteerimistingimuste alusel. Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütleb, et otsustati täiendada eeskätt arhitektuuri poolt."Oodatakse eeskätt neid mõtteid, mida saadakse arhitektidelt ja see on alus edasiliikumiseks. Senised projekteerimistingimused ja nende menetlused pannakse pausile. Mis puudutab hõlmikpuud, siis kõikides visioonides peaks ta olema kindlasti sealsamas kohas, kus praegu," kinnitas Andrei Novikov.

"Siin tuleb ikkagi rakendada seda vana põhimõtet, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika," ütles Tallinna strateegiadirektor Raido Roop.

Vahelduva eduga on arutatud ja räägitud Rävala puiestee läbimurdest Pärnu maanteele. Nüüd otsustati parima lahenduse saamiseks korraldada arhitektuurikonkurss ning koostöös saavutada parim võimalik tulemus.

Hetkel tegeleb Tallinna strateegilise planeerimise teenistus põhjaliku lähteülesande kokku panemisega arhitektuurikonkursi tarbeks. Tallinna strateegiadirektor Raido Roopi sõnul suheldakse Eesti Arhitektide Liiduga, sest tegemist on ju südalinna piirkonnaga ja nii-öelda linna esinduspiirkonnaga.

Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd kinnitab, et eeltööd konkursi korraldamiseks peavad hõlmama ka erinevaid liiklusuuringuid nägemaks, kuidas mitte ainult autod vaid ka jalakäijad ja jalgratturid kesklinnas ruumi kasutavad.

Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd kinnitab, et eeltööd konkursi korraldamiseks peavad hõlmama ka erinevaid liiklusuuringuid nägemaks, kuidas mitte ainult autod vaid ka jalakäijad ja jalgratturid kesklinnas ruumi kasutavad.

“Kindlasti on oluline teadmine, kuhu me tahame välja jõuda. Võime küll analüüsida seda, mis meil praegu on, aga me peame kindlasti suutma ka ette näha tulevikuarenguid,” tõdes Mänd.

Südalinna haljastus kindlasti ei kaota planeeritava läbimurdega - pigem annavad läbimõeldud rohealade edaspidi enam võimalusi näiteks Muusikaakadeemial või Teaduste akadeemial paremat linnaruumi kasutama hakata. Tallinna strateegiadirektor Raido Roop rahustab linlasi, et plaan on ikkagi seda olemasolevat haljastust maksimaalselt säilitada.

"See, mis arhitektuurikonkursiga läbi lahendatakse, on see pikenduse osa Kentmanni tänavast Pärnu maanteeni. Rävala puiestee olemasolev nii-öelda pargiline ala kahe sõidutee osa vahel on kahtlemata suur väärtus ning seda tuleb säilitada ja pikendada. Sõidutee puhul tundub mõistlik 1+1 autorida ja kindlasti võiks olla ka ühistranspordi läbipääs või koridor."

"Rävala läbimurde puhul see, et loobuti hankest, on linna poolt väga hea otsus," lisab Arhitektide Liidu president Andro Mänd, kes toonitas samas, et võistlus ei tähenda automaatselt tulemust, kus kõik saavad nii-öelda ideaalse lahenduse linnaruumis.

"Paraku on niimoodi, et sellist lahendust, mis kõiki osapooli rahuldaks, on praktiliselt võimatu saavutada. Arusaadavalt on praegu linna nägemuses ikkagi lahendus, et siin tavatransporti läbi ei hakata murdma. See jääb ikkagi jalakäijatele, jalgratturitele ja ühistranspordile. See tähendab, et läbimurre ei tule tõenäoliselt selline, nagu siin mitukümmend aastat tagasi planeeriti. See oleks väga suur osa Süda-Tatari asumist maha võtnud. Lõplik tõde peakski nüüd selguma pärast erinevate uuringute tegemist ja siis näeme kui suurt läbimurret meil tegelikult vaja läheb," ütles Andro Mänd.