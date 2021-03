VIDEO! Sajad Tallinna sotsiaaltöötajad on saanud kaitsesüsti

Enesetunne on suurepärane," kiitis laste tugiisikuna töötav Raija pärast süsti saamist. "Kui ongi väike peavalu, siis võtan mõne paratsetamooli ja ei tohiks midagi hullu olla."

Möödunud nädalal alanud Tallinna sotsiaaltöötajate vaktsineerimine jõuab lõpule. Täna tehti kaitsesüst mitmesajale Tallinna selle valdkonna töötajale Mustamäe Tervisekeskuses.

Laste tugiisikuna töötava Raija paljud tuttavad on juba saanud kaitsesüsti. Täna oli tema kord arstide hoole alla jõuda.

"Enesetunne on suurepärane," kiitis Raija pärast süsti saamist, "Hirmud olid sellised, et paljud tuttavad on teinud selle Astra Zenecaga ja paljudel olid peavalud, aga see on iseloomulik reaktsioon minu teada ja üldiselt ma olen varem ka vaktsineerida lasknud ja minul pole kunagi mingeid kõrvalnähte olnud, loodan, et kõik läheb hästi. Kui ongi väike peavalu, siis võtan mõne paratsetamooli ja ei tohiks midagi hullu olla."

Vaktsineerimine ise sujus. Pikki ootejärjekordi ei tekkinud ja iga tulija sai süsti praktiliselt mõnekümne sekundi pärast juba kätte.

Mitmed vaktsiini saanutest kinnitasid, et mingit hirmu neil polnud. Infot nii vaktsiini kui võimalike kõrvalmõjude kohta on olnud piisavalt.

"Eelnevalt saadetakse laiali e-mailid, kus on täpselt kirjas, mida vaktsiin sisaldab ja missugused kõrvalmõjud võivad olla. Selles suhtes teadsin asja kohta küll ja olen ju ise uurinud ka," jutustas vaktsineerimiselt tulnud Härda.