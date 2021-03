"Mina ootasin seda võimalust väga, ma isegi kirjutasin oma perearstile, et kui kuskil peaks keegi tulemata jääma ja mingi ülejääk on, siis ma olen nõus poole tunni jooksul kohale sõitma," ütles digiregistratuuri kaudu vaktsineerimisaja saanud Tiina.

"Mina ootasin seda võimalust väga, ma isegi kirjutasin oma perearstile, et kui kuskil peaks keegi tulemata jääma ja mingi ülejääk on, siis ma olen nõus poole tunni jooksul kohale sõitma," ütles digiregistratuuri kaudu vaktsineerimisaja saanud Tiina.

Täna ei oska veel keegi öelda, millal täpselt algab kogu elanikkonna massvaktsineerimine. Lootus on, et maikuus võiksid suured vaktsiinikogused meile saabuma hakata. Selleks ajaks peab olema meil valmisolek kogu protsessi sujuvalt läbi viia. Eile ja täna said haiglad ja perearstikeskused võimaluse korraga vaktsineerida sadu inimesi, üle Eesti sai vaktsiini 6000 eakat.

Lääne-Tallinna Keskhaigla registratuuri kaudu endale vaktsineerimise aja saanud Tiina sai sellisest võimalusest teada internetist: "Avasime vastava lehekülje, otsisime kellaajad, registreerisime ära ja probleeme ei olnud mitte mingisugust. Ma töötan igapäevaselt arvutiga ja probleeme ei olnud. Mina ootasin seda võimalust väga, ma isegi kirjutasin oma perearstile, et kui kuskil peaks keegi tulemata jääma ja mingi ülejääk on, siis ma olen nõus poole tunni jooksul kohale sõitma. Ma ikkagi sõidan iga päev ühistranspordiga, tööl tuleb ju käia. Ja kuna need numbrid on nii hirmuäratavalt suured, siis on ohutunne ikka täiesti suur."

Iga ruum vaktsineerimiseks ei sobi

Massvaktsineerimiseks sobivate ruumide leidmisel tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest - avarus, ruumikus, hea ventilatsioon, arstiabi osutamise võimalus ja palju muud. Mustamäe uus Kultuurikeskus Kaja vastas nendele nõuetele igati.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov tunnustas kolleege, kes professionaalselt ja kiiresti sadu vaktsineerijaid teenindasid.

"Täna on meil siin avatud 4 vaktsineerimiskabiini, kokku on meie meeskonnas 11 inimest - 6 õde, 2 arsti, registraatorid, kes registreerivad inimesi ja täidavad dokumentatsiooni seoses sellega. Mõned õed tegelevad vaktsiini lahustamisega, mõned õed süstimisega, kolme minutiga üks patsient. Meil on plaanid, et kui vaktsiinide tarned muutuvad regulaarseteks, siis me saame siin jätkata ja vaktsineerimiskeskus töötab siin ka tulevikus," sõnas Popov.

"Sellistel keerulistel aegadel võetakse tarvitusele kõik hooned, mis sobivad selliste protseduuride läbiviimiseks. Ja Kaja Kultuurikeskuse näol on ju tegemist uue hoonega, kus on väga hea ventilatsioon, avarad ruumid ja asukoht on suurepärane," ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

"Meil on hea meel, et me suudame seda teenust sellisel viisil pakkuda, et meie Mustamäele saigi tehtud selline suur vaktsineerimiskeskus. Praegu, tõsi, on siin nii-öelda proovipäevad. Loodetavasti juba mõne aja pärast kui Eestisse saabub rohkem vaktsiine, siis meie kultuurikeskusest saabki pikemaks ajaks selline vaktsineerimiskeskus."

Vabad ajad broneeriti ülikiiresti

Seekord sai Mustamäel end vaktsineerida 900 inimest. Aeg tuli broneerida digiregistratuuri kaudu.

Esimese päeva hommikupoolikuks endale vaktsineerimisaja saanud Mati tunnistab, et aja broneerimine oli tema jaoks lihtne: "Esimesed numbrid, mis ma valisin, nende kohta öeldi, et need on juba võetud. Siis ma läksin edasi ja sain pool tundi hiljema numbri."

Haiglajuht Arkadi Popov tunnistab, et Lääne-Tallinna Keskhaigla 900 vaktsineerimisaega broneeriti väga kiiresti.

"Ma pean ütlema, et kui me üleriigilises digiregistratuuris avasime registreerimise, siis umbes kahe tunniga said praktiliselt kõik need nimekirjad täis. Aga peale seda võttis meie ambulatoorse kliiniku kõnekeskus vastu hulgaliselt kõnesid. Ja meie töötajad pidid täpsustama informatsiooni selle kohta, kuidas toimub vaktsineerimine, mis vaktsiiniga seda tehakse, mis riskid on, kuhu peab tulema. See oli ka küsimus, et kõik on harjunud sellega, et Lääne-Tallinna Keskhaigla asub Paldiski mnt 68, samas täna toimub vaktsineerimine kultuurikeskuses Kaja, Vilde teel. See oli ka väga suur küsimus inimestel. Aga sellega peab harjuma, et vaktsineerimiskeskused asuvad sellistes saalides, kus on võimalik korraga vaktsineerida palju inimesi."

6000 eaka inimese massvaktsineerimine on hea näitaja. Kuigi, pole midagi parata, kõigil soovijatel see praegu veel ei õnnestunud. Esiteks oli soovijaid rohkem kui kohti, teiseks ei ole kõikidel eakatel ka arvutit. Kuid ära ei tasu unustada, et perearstikeskustes jätkub plaaniline vaktsineerimine ning eakad inimesed peaksid olema nendes järjekordades esimeste seas.