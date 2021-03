VIDEO! Tallinlased peavad piirangutest kinni

Politsei on rahul inimeste käitumisega uuta karmimate piirengute tingimustes. Vaid mõni protsent inimesi ei kanna maski. Mupo poolt kontrollitud toitlustajad pidasid samuti reeglitest kinni.

Esimene rangete piirangute päev näitas, et inimesed ja lõbustusasutused peavad piirangutest kinni. Politsei hinnangul kandsid eile maski 96 protsenti inimestest. Munitsipaalpolitsei kogemus on samasugune.



"Piirangute rikkumisi nüüd meie küll ei avastanud. Need toitlustusasutused, kus oli kaasamüük, olid mõned inimesed ainult sees, ei olnud ületäituvust, hajutatus oli tagatud ja õhtul ei olnud vähemalt meie teada ühtki lõbustusasutust lahti," kinnitas Munitsipaalpolitseiameti peadirektor Aivar Toompere



Alates sellest, kui kehtestati maskikohustus, on politsei iga päev saatnud välja 78 lisapatrulli. Eile näiteks kontrollis politsei 341-e kauplust, tuvastas kolm 2+2 reegli rikkumist ja jagas inimestele 91 maski. Kriisitöö paremaks sujumiseks loodi Politsei- ja Piirivalveametis strateegiline staap.



"Suurem järelvalve maht tegelikult tähendab seda, et tehakse tegevusi, mida PPA muidu ei teeks ja see tuleb võtta teiste teenuste arvelt. Ehk kui me vaatame rohkem järgi nendele reeglitele ja aitame Terviseametit, siis see võib reaalsuses tähendada seda, et mõni uurimine ootab natukene kauem, võibolla liiklusjärelvalvet on natukene vähem," nentis PPA strateegilise staabi juht Vallo Koppel.



16. märtsil saab aasta sellest, kui hakkas tegutsema viiruse infotelefon 1247. Mullu küsiti peamiselt viiruse kohta.



"Põhiteemad, mida inimesed täna 1247 telefonilt küsivad, on kõik seotud vaktsineerimisega või siis sellega, mis saab siis, kui inimene on lähikontaktne," ütles siseminister Kristian Jaani.



Pilt kaubanduskeskuses on piiranguajale kohane. Kolmveerand Rocca al Mare keskusest on suletud ja umbes sama palju on ka ostjate arv kahanenud.



"See esialgne torm, mis kaasnes selle maski kontrolliga kaubanduskeskustes, on vaibunud - järelikult need inimesed, kes leiavad, et nad ei saa või ei taha seda nõuet täita, nee enam siis ei tule enam siia meiega jõudu katsuma ja kes tulevad, täidavad üldiselt korrektselt neid reegleid," sedastas Rocca al Mare ja Kristiine keskuste juht Kristjan Maaroos.