VIDEO! Tallinn alustas sotsiaaltöötajate vaktsineerimisega

"Sotsiaaltöös on vahetu suhtlus ja kontaktid vältimatud, abivajajatega puutub kokku enamik sotsiaaltöötajaid ja sotsiaalteenuste osutajaid. Selleks, et suudaksime tagada sotsiaalabi järjepideva kättesaadavuse, on valdkonna töötajate vaktsineerimine ülioluline," rääkis Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervisesektori juhtivspetsialist Ene Tomberg.

Koostöös Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Haigekassaga alustas Tallinna Perearstikeskus sel nädalal sotsiaaltöötajate vaktsineerimist, esimese doosi vaktsiini on saanud 410 Tallinna sotsiaaltöötajat.

"Linnas on hästi palju töötajaid, kes töötavad inimestega," ütles abilinnapea Betina Beškina. "Õpetajate vaktsineerimine käib, nüüd on töös sotsiaalvaldkond, kuid meil on ka munitsipaalpolitsei ja perekonnaseisuamet. Kõik need töötajad tegelikult riskivad hetkel oma tervisega, teenindades inimesi, seega on linnasüsteemi jaoks väga oluline oma töötajaid vaktsineerida."

"Sotsiaaltöös on vahetu suhtlus ja kontaktid vältimatud, abivajajatega puutub kokku enamik sotsiaaltöötajaid ja sotsiaalteenuste osutajaid. Selleks, et suudaksime tagada sotsiaalabi järjepideva kättesaadavuse, on valdkonna töötajate vaktsineerimine ülioluline," rääkis Tomberg.

"Oleme olukorras, kus epideemiast on võimalik jagu saada ainult omavahel koostööd tehes. Tallinn on pakkunud oma abi vaktsineerimise läbiviimiseks ning tänu koostööle Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Haigekassaga jõuti haridustöötajate vaktsineerimiseni juba veebruari keskel. Vaktsiini on saanud ka hooldekodude töötajad. Nüüd on võimalus alustada kõigi sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajate kaitsesüstimisega."

"Süst nüüd eriti valus ei olnud, seda ju elu jooksul ikka saadud," selgitas protsessi Põhja-Tallinna sotsiaalosakonna juht Mart Peeter Erss. "Peale seda tuli natukene istuda seal ruumis ja oodata, et ei tekiks tugevaid kõrvalnähtusid. Kuna ei tekkinud, siis läksin koju ära."

1500 sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajat

Tallinna asutustes töötab ligi 1500 sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajat: sotsiaaltöötajad, hooldajad, lastekaitsetöötajad, isiklikud abistajad ja tugiisikud. Neile lisandub üle 2500 omastehooldaja. Vaktsineerimine toimub koostöös Tallinna Perearstikeskus OÜga, kuhu eilseks jõudsid esimesed vaktsiinidoosid. Kahe päevaga sai vaktsineeritud ligi 410 sotsiaaltöötajat. Veebruaris algas Tallinna üldhariduskoolide personali vaktsineerimine – esimese doosi AstraZeneca vaktsiini on praeguseks saanud üle 2200 õpetaja ja tugitöötaja.

Ene Tomberg tänab Tallinna Perearstikeskuse töötajaid kiire tegutsemise eest ning paneb kaaslinlastele südamele: "Viirusest saame võitu üksnes siis, kui me kõik anname oma panuse – asutuste, ettevõtete, kodanikuühendustena või lihtsalt inimestena. Meie hakkama saamine Eestis tervikuna sõltub igaühe pingutusest. Seepärast palun, et kannaksite maski, hoiaksite distantsi ning võimalusel laseksite ennast vaktsineerida."

Järgmisest nädalast alustavad kõik linnaosavalitsused meditsiiniliste maskide jagamist paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele. Terviseametilt saadud info alusel saavad korteri postkasti teavituse ja väikese maskipaki (kümme maski pakis) nende majade elanikud, kus on tuvastatud koroonakolle. Aprillikuus hakkab linn jagama meditsiinilisi maske üksi elavatele pensionäridele. Orienteeruvalt jagab linn märtsis ja aprillis linlastele 1,5-2 miljonit maski.

Ühistranspordis kantakse maske eeskujulikult

Sel nädalal ühistranspordis ja peatustes maskikandmist kontrollinud ning maske jaganud MUPO ametnikud on tõdenud, et valdav enamus inimesi kannab ühistranspordis maski ja mõistab olukorra tõsidust.

Eelmise aasta lõpus jagati gümnasistidele ja progümnasistidele korduvkasutavaid riidest maske ning üksi elavatele pensionäridele ja vähekindlustatud peredele meditsiinilisi maske. Nii jagati korduvkasutavaid maske ligi 23 000 õpilasele ja lisaks veel ligemale 1,5 miljonit meditsiinilist maski 30 000 inimesele.

2020. aasta oktoobris käivitas Tallinna linn ulatusliku sotsiaalkampaania, millega kutsuti inimesi üles distantsi hoidma ja maski kandma. Sotsiaalkampaania oli väljas ühistranspordis ja linnaruumi ekraanidel ning bussiootepaviljonides. Ühissõidukite kõlarites kuuleb jätkuvalt kolmes keeles häälteavitust: "Aitäh, et kannad maski!". Sama sõnumit kannab ka ligi 40 ühissõidukile ette kleebitud mask.