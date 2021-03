VIDEO! Tallinn asub riigile viirusetõrjel appi

"Inimesed peavad saama väga selge sõnumi, et olukord on kriitiline ja maski kandmine on väga vajalik ja kohustuslik," ütles linnapea Mihhail Kõlvart saates „Tallinna Panoraam“.

Meie elu elukorraldust mõjutab üha rohkem koroonaviiruse pandeemia, mis dikteerib, mida me tohime teha ja mida ei tohi. Otsused käskude ja keeldude osas tulevad küll valitsuselt, kuid nende järgimine on igaühe enda südametunnistuse asi. Linn ja riik saavad viiruse leviku ohjeldamist mõjutada erinevate meetmetega.

Linn jagab tasuta kaitsemaske

Tallinna linnavalitsus jagab sellest nädalast linlastele tasuta kaitsemaske ja on alustanud koostöös riigiga munitsipaaltöötajate vaktsineerimist. Töö- ja terviseminister Tanel Kiige hinnangul näitab praegune COVID-19 dünaamika selgelt, et käes on kriis.

"Tallinna linnas on suured COVIDi kolded avastatud just kortermajades. Kõige suurema nakkuskoldega linnaosa on Lasnamäe. Pandeemiast on haaratud 100 kortermaja," märkis Kiik.

Linnaosa või Tallinna linna sulgemist linnapea Mihhail Kõlvart siiski õigeks ei pea.

"Otsus aastavahetusel kehtestada territoriaalseid piiranguid ainult Tallinnas ja Ida-Virumaal oli tegelikult vale, sest just Tallinna inimesed ja Ida-Virumaa inimesed hakkasid käima igal pool mujal ja see tekitas suurema leviku ja ma arvan, et edaspidi ei ole territoriaalsete piirangute kehtestamine mõistlik. Olukord on praegu üleriigiliselt väga raske ja otsused peavad olema tsentraalsed," ütles Kõlvart.

Maski kandmise kindlustamiseks jätkab Tallinna linn tasuta kaitsemaskide jagamist. Maske jagatakse ühistranspordis ja vähem kaitstud elanikkonnarühmadele. Lisaks toimetavad linnaosavalitsuse töötajad uuest nädalast alates maske nende korteriühistute postkastidesse, kus on palju koroonaviirusega nakatumise juhtumeid.

"Inimesed peavad saama väga selge sõnumi, et olukord on kriitiline ja maski kandmine on väga vajalik ja kohustuslik. Ja teiseks, tõepoolest me näeme, et inimesed vajavad ka toetust. Seega otsustasime käivitada maskide jagamise kampaania," selgitas linnapea.

Mask ja piirangud üksi veel võitu ei too

"Ainult maskist ei piisa ja ainult piirangute väljakuulutamisest kah ei piisa. Meil tuleks inimestena mõelda veel ka seda, et mida ma saaksin võib-olla grammi võrra rohkem teha, kui see piirang ette näeb," ütles koroonaviiruse epidemioloogiliste ennetusmeetmete väljatöötamise ja nende rakendamise koordinaator Ester Öpik.

"Tänased piirangud on nagu selline miinimumprogramm, aga et kas ma ise või minu asutus või minu lähedased saaksid teha veel midagi enamat, et me kõik pingutasime täna rohkem kui miinimumprogramm ja kasutaksime kogu seda tarkust, mis meil on?"

Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov ütles, et haiglate võimekus plaanilist ravi anda katkeb praeguse olukorra jätkudes paari nädala jooksul. Ka välihaiglaid ei saa rajada, sest puudub vajalik personal ja napib tehnikat.

"Me oleme olukorras, kus meil on võimalik veel säilitada meie tervishoiusüsteemi ja säilitada inimeste elusid. Need on meie lähedased. Katastroofiolukorras on meedikutel väga rasked valikud ja katastroof tähendab seda, et igaüks ei pääse enam ravile," ütles Popov.

Ülikiirelt tegutsev viirus viis jõu

Iru Hooldekodu vanemhooldaja Leila Põrh on ka ise viiruse läbi põdenud ja pole selle mõjudest veel kaugeltki vabanenud.

"See COVID-i pandeemia hakkas meile osakonnast pihta. Ja kui osakond pandi kinni, siis ma sain ainult kuus päeva selles punases tsoonis tööl käia ja jäin ise haigeks. Mul oli kahepoolne kopsupõletik ja kõrge palavik ja mul ei olnud maitset. Ma ei teinud vahet ketšupi ja moosi vahel," rääkis naine, kes on praeguseks juba kuu aega tööl käinud.

"Aga ma olen väga väsinud, mul ei ole üldse jõudu, et ma pean ennast kogu aeg pingutama."

Hooldaja sõnul on viiruse puhul kõige rängem selle leviku kiirus.

"Ta levib väga kiiresti, et samas kui oli ühes osakonnas, siis ta läks teise-kolmandasse ja nii kaheksa osakonda järjest," kirjeldas Leila Põrh.

"Läksin tööle ja voodid olid tühjad. Vot see on kõige raskem. Et siis ma tundsin, et oled olemas, sa ei saa midagi teha, kuidagi aidata sel hetkel seal millegagi. See on raske. See on väga raske."

Viimase aja statistika näitab, et nakatuma on hakanud suures osas tööealised inimesed ning Popov paneb kõigile südamele võimaluse korral kodukontorist töötada.

"Kes vähegi saab minna kaugtööle, siis seda peab lausa tegema, et ei tohi keegi tööl käia. Kui töö iseloom võimaldab kaugtööd. Ja, ja lisaks sellele, et kui seda ei ole võimalik, siis inimese töö juures peavad kandma maski. Inimesed peavad nii palju kui võimalik distantseeruma," sõnas Popov.

Tallinn võiks vaktsineerimisel appi tulla

Viiruse leviku viib alla vaktsineerimine ning Tallinna linn on valmis koostöös riigiga organiseerima massvaktsineerimist ja seda ka rahaliselt toetama.

"Vaatamata sellele, et vaktsineerimist korraldab eelkõige riik, on Tallinna linn valmis seda protsessi toetama. Praegu on kokku lepitud, et sotsiaaltöötajaid hakkab Tallinnas vaktsineerima munitsipaalperearstikeskus," ütles Mihhail Kõlvart.

"Järgmised grupid peaksid olema seotud nii-öelda ETO-d ehk elutähtsa teenuse osutajad ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Et, et meie munitsipaalpolitseitöötajad ja need inimesed, kes tagavad meile elutähtsad teenused nagu elekter, vesi, kanalisatsiooni toimimine, aga täna meil ei ole veel täpset teadmist selle kohta, et, et millal nende kord tuleb," tõdes Ester Öpik.