VIDEO! Tallinn kehtestas ettevõtjatele abimeetmed

"See ongi meie sektori suurim mure olnud, kuidas säilitada ettevõtteid ja neid inimesi, kes seal töötavad, aga see abi, mida oleme oodanud eelkõige riigi käest - seda on tulnud olematult vähe," sõnas Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Ain Käpp.

"See ongi meie sektori suurim mure olnud, kuidas säilitada ettevõtteid ja neid inimesi, kes seal töötavad, aga see abi, mida oleme oodanud eelkõige riigi käest - seda on tulnud olematult vähe," sõnas Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Ain Käpp.

Tallinna hotellide ja restoranide käibed on viimase aastaga langenud keskmiselt 80%. Ain Käpp loodab praegu uute piirangute valguses, et vähemalt pooled neist ehk suudavad lõpliku uste sulgemist vältida ja kevadel taastuma hakata.

Kõik turismist ja kriisist mõjutatud ettevõtted, mis tegutsevad Tallinnale kuuluvatel kesklinna äripindadel vabastatakse homsest täielikult üüri maksmisest. Seda esialgu kuni aprilli lõpuni.

Kuni aasta lõpuni hakkab linn tasuma ettevõtetele arveid varasemast kiiremini ehk esimese kümne päeva jooksul. Linn ise aga rakenda viiviseid ega leppetrahve ettevõtetele, kel kriisi tõttu on probleeme lepingutingimuste täitmisel.

Lisaks saavad väikeettevõtted 6000 eurot digivahendite ja tarkvaralitsentside soetamiseks.

"Minule teadaolevalt on tänaseks antud eelhoiatus, et suuremate arvutipartiide tarne on kuus kuud. Seetõttu tundub see meede väga kummaline, aga vajalik," ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.

"Eks kohalikul omavalitsusel on need võimalused väiksemad, aga see on väga hea näide ja väga hea suhtumine ettevõtlusesse näitamaks, kui oluline on turism ja hotellindus, millele tullakse appi," arvas Käpp.

Üürivabastus koos lisatoetusega laieneb linnas ka spordiorganisatsioonidele.

"Kõik spordiklubid saavad jätkuvalt pearaha toetust 100% ja samas me vabastame spordiorganisatsioone renditasudest," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.