VIDEO! Tallinn otsib parimat lumemurdjat

"Tegelikult see on raske töö. Inimene peab olema heas füüsilises vormis. Täna hommikul oli ka 17 kraadi külma. Käed külmetavad inimestel," ütles Nõmme Linnaosa Valitsuse heakorraspetsialist Oleg Lutov.

Tallinnas on praegu käimas lumemurdja konkurss ehk üle linna otsitakse sellist majahoidjat, kes suudab oma hallatavad teed alati lumevabana hoida. Et saada aimu, kui keeruline on praegusel lumerohkel talvel tänavate koristamine, püüdsime Nõmmel kinni pundi töömehi, kes lumelabidas käes rügavad päevas 7 tundi jutti.

Parimat lumemurdjat otsitakse linnas tegutsevate korteriühistute ja erakinnistute majahoidjate seast.

Näiteks Nõmme linnaosas, kus on palju kitsaid tänavaid ja eramaju, on kokku ligi 8600 sellist kinnistut, kus kojamees või majaomanik peab enda piirkonda hoidma lumevabana.

"Sel aastal, kus lund on väga palju olnud, võib öelda julgelt, et kõik Nõmme koduomanikud on lumemurdja tiitli väärilised, sest vähemalt kolm korda päevas saju korral tuleb rinda pista sellega, et lund tuleb rookida nii enda hoovi alalt kui ka aiataguselt. Et meil kõigil oleks hea kõndida kitsastel tänavatel, jõuda bussipeatusesse ja kooli," sõnas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Kõigist Tallinna linnaosadest valitakse välja parimad ja ühele neist antakse „Tallinna linna lumemurdja“ tiitel, lisaks tunnustatakse ka kahte teist tublit majahoidjat.

"Lumemurdjale omaselt on auhinnaks vajalikud tarvikud, et igal talvel, kus lund sajab rohkelt, oleks võimalikult lihtne lükata vastavate tööriistadega seda lund, et võimalikult ruttu ja efektiivselt saaks see lumi koristatud," ütles Šillis.

Kandidaadid end ise konkursile esitada ei saa. Väga tegusast naabrist tasub märku anda linnaosa valitsusele e-posti teel.