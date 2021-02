VIDEO! Tallinn tähistab Eesti Vabariigi aastapäeva

"Sünnipäevad on alati toredad ajad, kus on põhjust tõsta esile neid inimesi, kes on oma tööd tehes millegi erilisega silma paistnud, " ütles kesklinna linnaosa vanem Monika Haukanõmm. "Praegu meil on suur au õnnitleda õpetajaid, õpetaja abisid, liikumisõpetajaid, majandusõpetajaid, kes on sellel eriti raskel koroona aastal andnud oma parima."

Eesti Vabariigi sünnipäev on ukse ees. Kuigi sel aastal jäävad suuremad sündmused pidamata on linn tähistamas aastapäeva rea väiksemate üritustega. Ka traditsiooniline õpetajate tunnustamine ei jää sel korral päris ära.

Kui tavaliselt tunnustatakse haridustöötajaid Vabariigi aastapäeva paiku tänuvastuvõtuga, siis sel aastal toimusid väikesed tseremooniad nende endi töökohtades.

Sel korral viis linnaosa vanem lisaks õnnitlustele lasteaedadesse kingituseks ka riigi- ja Tallinna lippe, et tuhmunud lipud välja vahetada. Lapsed olid küll pidulikult riides, kuid sel aastal kontserti ei peetud.



"Kuna Vabariigi aastapäev on see aasta veidi teistsugune ja kogeneda ei saa, tegime oma lasteaias veidi teistmoodi," ütles Jaan Poska nimelise lasteaia direktor Anni Veski. "Iga rühm valmistas erinevaid suupisteid, võileibu ja torti ja tähistati rühmapõhiselt."



Ka Põhja-Tallinnas peetakse Vabariigi aastapäeva au sees. Kell kaks saab minna Paljassaarde kaema talisuplejaid. Soojendada saab end hiljem Salme kultuurikeskuse fuajees, kus on võimalik vaadata näitust ning samuti saab kuulata audiokavas tuntud näitlejate sisse loetud luuletusi.



"Selles kavas on hästi palju toredaid luuletusi," rääkis Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid. "Kõik ei pea tulema ühel ajal, saab tulla ükskõik millal ja valite enda luuletuse ja kuulate. Pärast seda saate jälle edasi jalutada."

Teistmoodi Vabariigi sünnipäeval on kõigil võimalus oma kodudes uusi traditsioone luua, kuulata veebikontserte ning miks mitte lastele või lastelastele riigi ajalugu tutvustada.

"Ma olen õnnelik nelja lapse vanaisa, et on kellega suhelda ja rääkida Eesti Vabariigist," lisas Järvelaid.

Neile, kes kodust välja soovivad minna, on avatud ka mõned muuseumid, näiteks Loodusmuuseum, Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe keskus, Suurgildi hoone ning Teatri- ja Muusikamuuseum