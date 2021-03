VIDEO! Tallinna haiglad töötavad viimasel piiril

"Teoreetiliselt, selle haiguse puhul ja epideemia tingimustes, kui räägime katastroofist, on kõik võimalik. Me kardame haiglaravi vajaduse tõusu lähima paari nädala jooksul. Isegi siis, kui need piirangud hakkavad kehtima ja toimivad hästi, " sõnas Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov.

Viirus on Tallinna haiglad üle koormanud: Ida-Tallinna Keskhaigla ei suuda enam võtta vastu plaanilisi haigeid, kel pole just elulisi näidustusi. Praegu seal koroonaviirusega sees 108 patsienti ja esmaspäeval avatakse neile veel 43 uut voodikohta.

"See on lagi selliselt, et me suudaksime säilitada samal tasemel erakorralise arstiabi osutamist oma patsientidele. Järgmised sammud tähendavad seda, te peame kvaliteedis hakkama järelandmisi tegema. Katkestada erakorralist abi ei saa, aga tekib erakorralise abi kvaliteedi ja aja küsimus - seal tekivad väga tugevad probleemid, milleks me ei ole emotsionaalselt valmis," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla juht Ralf Allikvee.

Lääne-Tallinna Keskhaiglas on COVIDi tõttu sees 85 patsienti. Voodihõive on kõrgem kui 90%. Sel ja järgmisel nädalal luuakse sinna haiglasse 33 uut voodikohta COVID patsientidele.

"Mul on tunne, et ka kriisi minnes me üritame olla liiga liberaalne riik. Näiteks, kui valitsus palub maske kanda, siis hakatakse rääkima, et kas meil ikka on see õigusriik, mis seda nõuab," leidis Allikvee.