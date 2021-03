"Mõni lausa häbeneb oma olukorda, aga kuna asjad on halvad ja pole midagi, siis ta surub oma häbi maha ja tuleb," sõnas Eesti Punase Risti Seltsi vabatahtlik Kersti Rihm. "On inimesi, kellel on tekkinud majandusraskused ja saavad hetkel sotsiaalabi, näiteks eelpensioni eas meesterahvad või siis pered, kus on vanemad jäänud ilma tööta," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Igal argipäeva hommikul tuleb ligi 150 inimest Kesklinna, Eha tänavale Punase risti supikööki. Paljude jaoks on sealt kaasa antav supiports koos leivaga ainus soe toit päevas.

Supid on maitsvad

Üks esimesi, kes varahommikul supiköögist välja astub on värske väljanägemisega armas proua Sirje: "Lihtsalt mul on väike pension ja mulle antakse talongid. Käin rossolniku, punase peedisupi ja seljanka järel. Ise panen kodus veel miskit juurde ja täitsa hea tuleb. Seljankale panen ikka sardelli ja suitsusinki - see on väga maitsev."

Supiportsuga astub köögist välja samuti pensioneas Anatoli. "Väga great (head - toim.) supid on. Käin siin juba viis aastat," kiidab ta. "Kujuta ette 250 eurot kuu jooksul - selle eest pean maksma korterikulud. Mul jäävad ainult kopikad üle. Tööle ma ei saa minna..." näitab mees üht kätt, mis vaevu liigub "Mul oli insult."

Sooja supi sööb Anatoli tavaliselt kohe kodus ära, aga leiva jätab tihti nädalavahetuseks, sest siis on supiköök kinni. Ta ütleb, et mõnikord annavad talle siis süüa ka naabrid. Teinekord läheb ta nädalavahetusel ka Lasnamäele, Pae tänavale, kus on linna teine supiköök. Seal antakse sooja suppi iga päev lõunastel kellaaegadel.

Väga erineva taustaga kliendid

Lasnamäe supiköögis töötab Sergei. Enda sõnul tõstab ta suppi igapäevaselt väga erinevate taustadega inimestele "On pensionärid, vanaemad, vanaisad. Samuti ka alkohoolikud ja narkomaanid. Aga ka taksojuhid või inimesed, kes töötavad siin lähedal," lausus ta.

Kahe Linna supiköögi peale kokku jagatakse iga päev sooja toitu keskmiselt 300le inimesele. Koroona-aastal on olnud märgata, et supikööke külastav kontingent on veidi muutunud. Enam ei käi seal abi saamas kaugeltki mitte ainult töö kaotanud või äsja vanglast vabanenud inimesed.

"On inimesi, kellel on tekkinud majandusraskused ja saavad hetkel sotsiaalabi, näiteks eelpensioni eas meesterahvad või siis pered, kus on vanemad jäänud ilma tööta," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

"Me näeme erinevaid inimesi. On tõesti noori ja vanu, paremas olukorras inimesi ja halvemas olukorras inimesi. Mõni lausa häbeneb oma olukorda, aga kuna asjad on halvad ja pole midagi, siis ta surub oma häbi maha ja tuleb," sõnas Eesti Punase Risti Seltsi vabatahtlik Kersti Rihm.

"Lõviosa muidugi, kes siin käivad on pensionärid ja invaliidid, kes üksi elavad - just üksi elavad inimesed, kes mujalt abi ei saa. See üks portsjon suppi igal tööpäeval on vist ainus korralik kõhtu täitev toit neile," ütles Eesti Punase Risti Tallinna seltsi juhatuse abiesimees Peeter Lepp.

Terve aasta jooksul, mil on viirus on möllanud, ei ole supiköökide töö korrakski katkenud ja õnneks ei ole neis teadaolevalt toimunud ka ühtegi nakatumist.

"Linna supiköökides järgitakse distantsi, on käivitatud tõhusam puhastamine, desinfitseerimine ja palutakse muidugi maski kanda," kirjeldas Beškina.

"Meie supiköögis kohapeal ei tarvita suppe - see võimaldab pidada kinni viiruse levikut ennetavatest reeglitest," rääkis Lepp olukorrast Tallinna Punase Risti supiköögist. "See on nii, et inimene võtab selle supi siit kaasa ja läheb koju sööma. Supisaajad on ise on ka väga distsiplineeritud, hoiavad distantsi, ei trügi ja tulevad alati maskiga."

Kesklinna supiköögis saab toiduportsu kätte talongi eest, mille saamiseks tuleb pöörduda linnaosavalitsusse. Lasnamäe supiköögis saavad kõhutäie kõik, kes kohale tulevad. Tänavu toetab linn supikööke 155 000 euroga.