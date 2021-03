"Asendusõpetaja töö annab jällegi sellised variatsioonid ja mitmekesisuse, mida on nii vaja, näiteks et aru saada, kuidas erinevad kollektiivid toimivad ja kui erinevad on õpilased piirkonnitigi," võtab asendusõpetaja Vivika Jürna kokku oma kogemuse head küljed.

Kolm aastat tagasi loodud vabaühendus ASÕP hakkas tegelema Tallinnas asendusõpetajate pakkumisega. Õpetajate nappus on juba ammu teada. Kolme aastaga on asendusõpetajate arv kasvanud 1500-ni ja riigi toel hakatakse teenust pakkuma üle Eesti. Täna kirjutati haridus- ja teadusministeeriumi algatusel alla sellekohane lepe.

Vivika Jürna oli kaks aastakümmet tagasi lühikest aega õpetaja. Madal palk sundis naise aga hoopis muud tööd tegema, muidu poleks ära elanud. Asendusõpetaja amet võimaldas naisel aga armastatud asja juurde naasta.



"Asendusõpetaja töö annab jällegi sellised variatsioonid ja mitmekesisuse, mida on nii vaja, näiteks et aru saada, kuidas erinevad kollektiivid toimivad ja kui erinevad on õpilased piirkonnitigi," võtab asendusõpetaja Jürna kokku oma kogemuse head küljed.



Katrin Vöörmann läks asendusõpetajaks pärast lapse saamist. Selline töövorm sobis pereelu juurde kõige enam. Kogemus, mida asendustöö pakkus, oli üllatav.



"Ma tahtsin erinevaid koolikultuure kogeda ja tavalise õpetajana seda lihtsalt ei saa teha," põhjendas Vöörmann oma valikut. "Olen saanud erinevaid nippe kolleegidelt õpetajatelt. Olen näinud, et ahhaa, nad teevad niimoodi - proovin oma koolis ka."



Kolme aastaga on asendusõpetajaks tulnud ligi 1500 inimest. Pelgulinna Gümnaasium oli üks esimestest, kes uut võimalust kasutas. Nii vabaühendus ASÕP kui koolid ütlevad kui ühest suust, et reaalainete õpetajaid napib. Asendusõpetajad aitavad seda leevendada.



Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht Tiina Tiit on asendusõpetajate süsteemiga üsna rahul: "Meil on olnud asendusõpetajate programmiga väga hea koostöö ja siiamaani oleme me koostöös, kahe väiksema erandiga, leidnud õpetajad, kelle ettevalmistus on olnud tasemel ja meie kooli ootustele vastavad. Loomulikult enne kui õpetaja läheb tundi, siis me ikkagi teeme ju temaga ka väikese vestluse ja anname täpselt teada, mida me ootame."



Asendusõpetajate suurt hulka kommenteeris MTÜ ASÕP tegevjuht Gerli Neppi nii: "On väga palju inimesi, kes missioonitundest tahavad panustada, aga nad ei näe ennast täiskohaga õpetaja tööl, küll aga osalise ajaga panustavad meeleldi. Meil on väga palju kogemust Tallinna koolidega, ilmselt seetõttu, et me alustasime just Tallinnas ja Harjumaal ja seetõttu on nemad ka kõige pikemalt teenust saanud kasutada."



Täna kirjutati seitsmepoolselt alla hea tahte leppele, mille alusel mai lõpuni asendusõpetajad ja vabatahtlikud tudengid koole aitavad. Esialgu on lepinguga hõlmatud 50 kooli.