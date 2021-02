VIDEO! Täna algab Tallinna koolides töötajate vaktsineerimine

"Oleme jõudnud nii kaugele, et täna hakkab pihta Tallinna üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimine. Praeguseks on oma vaktsineerimissoovist teada andnud ca 3000 töötajat, mis on umbes 50% ehk iga teine koolitöötaja on valmis end vaktsineerima," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tänasest jõudis COVID-19 vaktsineerimise kord Tallinna üldhariduskoolide personalini – esimese doosi AstraZeneca vaktsiini saavad järgneva kolme nädala jooksul kõik pealinna koolide õpetajad ja tugitöötajad, kes on selleks soovi avaldanud.

Vaktsineerimist viivad läbi Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglad

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev rääkis, et oma soovist vaktsiini saada teatas ligi 3000 koolitöötajat, mis moodustab 50% kõigist Tallinna üldhariduskoolide töötajatest. "Vaktsineerimisega tegelevad meditsiiniasutused – Tallinna Lastehaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ning Ida-Tallinna Keskhaigla – lepivad koolidega kokku, kus ja millal vaktsineerimine toimub.

Tallinna lastehaigla vaktsineerib nende koolide töötajaid, kus õpivad haridusliku erivajadusega õpilased ning nendega alustatakse vaktsineerimist veebruari lõpus, LTKH ja ITKH alustavad koolitöötajate vaktsineerimisega juba tänasest," täpsustas Belobrovtsev.

Alustatakse kõrge nakatumisnäitajaga koolidest

Vaktsineerimisega alustatakse nende linnaosade suurematest koolidest, kus nakatumise näit on kõrgem. Vaktsineerimist koordineerib Sotsiaalministeerium ning haridustöötajate vaktsineerimise esimese etapis keskendutakse üldhariduskoolidele. Plaanide kohaselt saavad esimese doosi kõik soovi avaldanud Tallinna üldhariduskoolide töötajad hiljemalt 7. märtsiks ning vaktsineerimine toimub ka peatselt algaval koolivaheajal. Teine vaktsiinidoos tuleb Astra Zeneca vaktsiini puhul teha 56 päeva pärast.

Abilinnapea rõhutas, et haridustöötajate eelisjärjekorras vaktsineerimine on ühiskonna normaalse toimimise tagamiseks väga oluline. "See on läbimõeldud otsus, mis on koolitöötajate, õpilaste ja lapsevanemate seisukohast väga tähtis. Koolitöötajatele on antud vaktsineerimiskavas eelisõigus, mida tasub igal juhul kasutada, sest hajutatud õppetöö ja kaitsemaskide kasutamise kõrval on vaktsineerimine tõhus meede, mis aitaks meil viirusest lahti saada," lisas Belobrovtsev.