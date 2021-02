VIDEO: Täna algavad suurejoonelised Hiina uusaasta pidustused

"Ka selle kriisi mõjusid saame hinnata alles aastate pärast, kuid selge on see, et iga kriis õpetab ja peame olema avatud uutele asjadele," sõnas astroloog Kristelle Sööt-Kajo.

Algav metallpühvli aasta soodustab tehnoloogia ja teaduse arengut. Samuti on oluline koht kvaliteetse töö tegemisel. See ei pruugi kohe tulemust tuua, kuid olema peab kannatlik. Astroloogi sõnul reisimine sel aastal ei taastu, samuti peame olema valmis potensiaalseks finantskriisiks.



"Kui me vaatame kasvõi eelmist kriisi, siis me tegelikult saime selle positiivsest mõjust aru alles aastaid hiljem," ütles Sööt-Kajo. "Ka selle kriisi mõjusid saame hinnata alles aastate pärast, kuid selge on see, et iga kriis õpetab ja peame olema avatud uutele asjadele."



Tallinn tähistab Hiina uue aasta saabumist reedel, 12. veebruaril. Tallinnas tähistatakse Hiina uusaastat juba 2009 aastast saati ning traditsiooniliselt on see toimunud Vabaduse väljakul. "Põhiprogramm algab kell 18 ja selle avavad tuleshow ja draakoni tantijad," tutvustas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. "Samuti avatakse näitus "Peking, iidne pealinn" mis on väljas ligi kolm nädalat."



Sel aastal paraku Hiina artistid viiruse tõttu siia tulla ei saa, kuid virtuaalsel teel näeb ka Pekingi Hiina uusaasta tähistamist. Põnevaid atraktsioone ja müstikat jätkub ka Lauluväljakule. "Kella neljast alates asutvad inimeste ette tuletantsijad, lisaks tuleb draakonitants, mis on iidne Hiina uusaasta pidutsuste osa ning inimestele õpetatakse ka seda kuidas taijid teha," ütles lauluväljaku juht Urmo Saareoja." Õhtut jääb lõpetama suurejooneline saluut."



Oodatud on kõik huvilised ning programm pakub midagi igale vanuserühmale. Korraldajad panevad publikule südamele pidada kinni turvalise distantsi reeglitest ning on ka omalt poolt atraktsioone hajutanud.