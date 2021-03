"Tähtis on hoida toitaineid õigel temperatuuril," kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli Toidutehnoloogia osakonna dotsent Inga Sarand, "Ühevõrra tähtis on, et säilitamisel nii kodus külmkappides kui ka tarneahelates ei katkeks õige säilitustemperatuur."

"Tähtis on hoida toitaineid õigel temperatuuril," kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli Toidutehnoloogia osakonna dotsent Inga Sarand, "Ühevõrra tähtis on, et säilitamisel nii kodus külmkappides kui ka tarneahelates ei katkeks õige säilitustemperatuur."

Tallinna Tehnikaülikoolis käivitati kiirestiriknevate toitude säilitamistingimuste kaardistamine. Eelkõige uuritakse, mis temperatuuril hoitakse kaupa poodides ja kodudes. Sellest sõltub, kui kvaliteetset toitu me lõpuks sööme.

Mis juhtub toiduga, kui seda hoida ettenähtust soojemas kohas, seda näitavad selgelt toorvorstikeste pakid, mida on spetsiaalselt hoitud erinevatel temperatuuridel. Kõigi nende aegumistähtaeg on homme, aga see, mida hoiti vaid kuus kraadi ettenähtust soojemas, on paisunud.

Tudengid ja teadlased otsivad üheskoos vastust sellele, kuidas kauplused ja inimesed kodus just kergestiriknevaid kaupu hoiavad. Tudengid käivad praegu kauplustes infrapunatermomeetriga erinevate kaupade temperatuuri mõõtmas.

"Praeguseks ajaks on meil uuritud salatid, vorstid, külmsuitsu lõhe filee ja mingi aeg tagasi hakkasime uurima piima ja kohupiima," loendas Tehnikaülikooli esmakursuslane Polina-Angelika Tald.

Selgus, et mõne kauba puhul oli kaupluses hoiutemperatuur suisa kaks korda kõrgem kui soovituslik.

"Seda valdkonda pole üldse uuritud, kuidas toitu säilitatakse kodudes. Aga selleks, et anda mingeid soovitusi või nõuandeid, on vaja esmalt selgeks saada, milline olukord praegu on," selgitas Tehnikaülikooli Toidutehnoloogia osakonna vanemlektor Kristel Vene.

Uurimus annab ka kauplustele tagasisidet selle kohta, mis on seal korras, mis mitte. Kristel Vene kinnitas, et neil on väga head kontaktid mitmete kaubanduskettidega nagu Rimi, Maxima ja veel mitmed. Kauplused annavad heal meelel toidukaupa katseteks, aga saavad ka mõõtmistulemuste järel asja parandada.

Põnevamaks läheb asi kindlasti siis, kui hakatakse uurima, kuidas inimesed kodudes toitu hoiavad. Kuna seda varem uuritud pole, võivad tulemused ka üllatada.