VIDEO: Toiduabi aitab viiruse tõttu raskustesse sattunud inimesi

Toiduabi jagamine on viiruseohu tõttu jagatud linna peale laiali. Kui varem pidid inimesed pakkide järele Lasnamäele sõitma, siis nüüd saavad nad need kätte oma linnaosast. Kristiines jagatakse Euroopa toiduabi raames laiali 196 toidupakki.

Üks toiupaki saaja Jelena ütleb, et praegu on väga paljud pered hädas ja toidupakk aitab tema perel vähemalt kaks nädalat ära elada. Mõistetavatel põhjustel ei taha ta nägupidi ekraanile sattuda.



Jelena pere raskustesse sattumine on otseselt koroonaviiruse häda. "Mees kaotas töö, mina aga olen lapsehoolduspuhkusel," nentis toidupakiga koju tõttav naine.



Et inimesed ei peaks abi järel linna läbi sõitma, antakse pakid kätte kodule lähemal. Kristiines jagati toidupakid välja Päevakeskuses. "Saame seda teha hajutatumalt, kontaktivabamalt - üksteist ei puuduta, selles mõttes mugavamaks ja turvalisemaks inimeste jaoks," andis teada Kristiine Päevakeskuse juhataja Sirli Sumeri ning loetles pakis olevat: "Siin on konservid, kuivained, teed, kohvi, natuke magusat. Pakk ise kaalub 8,8 kilo."



Kristiines jagatakse abi kolmel päeval. Neile, kel on raskusi ise liikumisega, viiakse pakid koju. "Hetkel on olukord väga keeruline, paljud abi saavatest on noored. Mitmed neist on kaotanud töö, nii et igasugune abi on väga oluline," tõdes Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe. "Me täna alustasime jagamist, jätkame homme ja esmaspäeval ja need pakid, millele järele ei ole tuldud, viime koju. Aga võib öelda, et see jaguneb pooleks: pooltele viime koju ja pooled tulevad siia omal jõul järgi."



Erinevus varasemate aastatega jagatakse kahe korra asemel toitu neli korda aastas. Ka pakid on seepärast veidi kergemad - viieteist kilo asemel üheksa. Lisaks annab Tallinn kaasa ka 50 ühekordset maski. Märtsikuus saab toiduabi ligi 200 linnaosa elanikku.