VIDEO! Tondiloo pargis lõhuti valgusinstallatsioon

"Koroonaaeg sunnib inimesi rohkem kodus olema, väljas ringi liikuma ja võib-olla pole neil midagi teha. Rohkem aega on ka lastel ja noortel, kellel on lihtsalt igav. Aga raske on öelda, mis emotsioon inimesi valdab, et nad tahavad meie installatsioone lõhkuda," ütles AS ADAM BD paigalduse projektijuht Elari Roes.

Ka tänaval kohatud inimesed olid installatsioonide paigaldaja jutuga päri. "Eks need lapsed on, siin paljud olid ju koduõppel ja ikka lähed välja mängima ka. See on siin naabruskonnas üldse ainuke koht, kus midagi teha on," rääkis kohalik elanik Nikolai.

Kohalikud nägid lõhkumisi pealt



Kaks vene keelt kõnelenud tüdrukut aga olid lõhkumist ise pealt näinud. "Seal mäe peal olid lapsed ja keegi neist istus installatsiooni peale ja see vajus kokku ning kõveraks," ütles naabruskonnas elav Darina. "Minu meelest juhtus selle valgusinstallatsiooniga midagi juba Valentinipäeval," teadis Elvira.

Lisaks Valentinipäevaks püsti pandud valgustatud südamele lõhuti ära ka siin eelnevalt paigaldatud lumememme kujuline valgusinstallatsioon. Südamekujulise installatsiooni purustused on küllalt suured, nii et pikaks ajaks jääb siinne mägi valguseta.



"Ilmselgelt on näha, et installatsiooni peal on tallutud, ta on pikali lükatud ja väändunud ning katki läinud mitmest kohast ehk, et ei ole ainult mõni kaabel läbi lõigatud," iseloomustas installatsiooni kahjustusi Elari Roes.

Pealtnägijatel palutakse teada anda politseile või linnaosavalitsusele



Linnaosavalitsus plaanis installatsiooni kuni kevadeni silmailuks jätta, kuid nüüd tuleb hoopis võimalikke pealtnägijaid otsida.



"Kindlasti kord käest ära ei ole, sest ka muudes linnaosades on vandaalitsemist. See Tondiloo pargi lugu on tõsiselt kurb, sest valgusinstallatsioonid on väga ilusad ja see oli sõbrapäeva jaoks paigaldatud. Installatsioon sai kannatada ja tegelikult on kõigil kurb, et see nii juhtus," selgitas Lasnamäe linnaosavanema asetäitja Ilja Śnitko.

Śnitkol on ka üleskutse kõigile piirkonna elanikele, kes installatsiooni lõhkumist näha võisid. "Palun andke teada, kui praegust lõhkumist nägite, ja üldiselt ka, kui näete kedagi linnavara lõhkumas. Teatada võiks linnaosavalitsusse või politseisse, ise ei tasu intsidenti lahendama minna, sest see võib ohtlik olla. Kõige parem on kutsuda politsei, kellel on vastav väljaõpe," ütles Śnitko