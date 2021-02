VIDEO! Tondiraba pargist luuakse unikaalne rohe- ja puhkeala

Kunagine raba on pikalt olnud inimtegevusest mõjutatud, mistõttu on sellest kujunenud ülipõnev ja omanäoline mitmekesine roheala.

"Nii luuakse parki võimalused meeskondlike ja individuaalspordialade harrastamiseks, rajatakse mitu suurt mänguväljakut, seiklusrada ja koerte jalutusväljakud," märkis linnapea Mihhail Kõlvart.

Märtsis algavad ehitustööd Lasnamäel asuva Tondiraba pargi rajamiseks, töid teostab Tallinna Teede AS. Pargist saab pealinna suurim puhkeala, kus oma koht on nii inimestel kui ka loodusel.

Kõlvart märkis, et rajatava Tondiraba pargi näol on tegemist unikaalse rohe- ja puhkealaga, mis pakub rikkalikke võimalusi eri põlvkondadele tervise edendamiseks ja vaba aja veetmiseks värskes õhus. "Nii luuakse parki võimalused meeskondlike ja individuaalspordialade harrastamiseks, rajatakse mitu suurt mänguväljakut, seiklusrada ja koerte jalutusväljakud. Niisamuti on mõeldud jalgratturitele – parki tuleb mugav taristu jalgrattaga sõitmiseks ja maastikurada ning lisaks saab seal olema ka ainulaadne ekstreemspordi ala," märkis Kõlvart. "Rajatakse veel liuväli, kus suvisel aastaajal saab tegeleda teiste spordialadega. Metsa läbivad jalgrajad aga võimaldavad jõuda otse ühest pargi osast teise."

Kunagine raba on pikalt olnud inimtegevusest mõjutatud, mistõttu on sellest kujunenud ülipõnev ja omanäoline mitmekesine roheala. Tondirabas on esindatud väga palju erinevaid kasvukohti ja biotoope: veesilmad, soisemad, kõrkjatesse kasvanud alad, mustikametsa riba, tühermaalikud- ja metsakooslused. Teadlased on tõestanud, et elurikkus Maal väheneb kiiresti ning aina vähemaks jääb ka loodusliku ilmega paiku linnades, samas on need puhkepaigaks inimestele ning pelgupaigaks looma-, taime- ja putukaliikidele. Nii tuleb Tondiraba poollooduslikku ala vaadata kui looduse reservuaari, mis pakub pealinna tihedaimalt asustatud asumis Lasnamäel pelgupaika linnaloodusele, andes ka inimestele võimaluse olla looduses.

Erinevad niidualad

Pargi rajamise käigus ehitatakse välja 25 661 m2 ulatuses kõnniteid, lisaks koorepuru ja graniitsõelmetega kaetud teed 10 243 m2 ulatuses. Erinevaid niidulappe rajatakse 7575 m2, eraldi niidualasid 20 110 m2, märgasid niidualasid 1051 m2 ja kasvumuru alasid 8570 m2 ulatuses. Pargi lõunapoolses osas rajatakse olemasolevate veesilmade kohale tõstetud teed.

Lisaks teedele ja konstruktsioonidele ehitatakse välja tänavavalgustus, uuendatakse tehnovõrke, teostatakse maastikukujundustöid, paigaldatakse liikluskorraldus- ja ohutusvahendeid. Rajatakse kümme eraldi väljakut, seal hulgas jääväljak, rannavõrkpalli väljak pumptrack, skatepark ja maastikurattarada.

Tondiraba pargi ehitustööde tellijaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, projektdokumentatsiooni koostas Roadplan OÜ, ehitustöid teostab Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 6,7 miljonit eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on august 2021.

Ehitustööde ajal jäävad olemasolevad pargi kergliiklusteed liiklusele avatuks, kuid esineda võib ajutisi piiranguid. Jälgida tuleks ajutisi liikluskorraldusvahendeid.