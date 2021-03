Video! Tondirabast saab Eesti suurim ja omanäolisem park

„Mina suhtun pargi rajamisse väga positiivselt, olen ammu oodanud, et töödega peale hakataks. Olen kuulnud, et Tondiraba park peaks valmima juba augustis, nii et palju pole jäänud,“ ütles kohalik elanik Anne. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleb sellest projektist läbi aegade suurim ja võimsaim rajatis, mis annab linlastele mitmekesised ja suurepärased võimalused liikuda ja sportlikult aega veeta.

„Mina suhtun pargi rajamisse väga positiivselt, olen ammu oodanud, et töödega peale hakataks. Olen kuulnud, et Tondiraba park peaks valmima juba augustis, nii et palju pole jäänud,“ ütles kohalik elanik Anne. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleb sellest projektist läbi aegade suurim ja võimsaim rajatis, mis annab linlastele mitmekesised ja suurepärased võimalused liikuda ja sportlikult aega veeta.

Annet täiendas samuti Tondirabas elav Mall, kes lausus: “Siia pidi tulema golfiväljak, aga pikka aega ei tehtud midagi. Juba sellepärast on äärmiselt tervitatav, et siia nii suur ja paljusid võimalusi pakkuv park luuakse, mina küll rõõmustan.“

Juba sel kuul algavad ehitustööd Lasnamäel asuva Tondiraba pargi rajamiseks. Tegemist saab olema unikaalse rohe- ja puhkealaga. Kunagine raba on pikalt olnud inimtegevusest mõjutatud, mistõttu on sellest kujunenud põnev ja omanäoline roheala. Siiski näevad kohalikud elanikud ka peale positiivse külje ohte kohalikele elanikele

„Kohalikel on pargi rajamisega ka teatud muresid,“ sõnas kohalik elanik ja KÜ Paasiku 4 juhatuse esimees Margus Jüriväli.

„Näiteks see, et spordirajatistelt hakkab kostuma hoopis teistsugune müra, kui praegu ja seda kardetakse just seoses suvise hooajaga, kui elanikud palju aknaid avatuna hoiavad.“

Jüriväli sõnul teeb ka muret parkimisprobleem, mis on praegugi olemas. „Kohti lihtsalt pole, ja mis saab veel siis, kui inimesed hakkavad üle linna siia kokku sõitma,“ rääkis ta. „Me väga kohalike elanikega loodame, et linn suudab luua ka täiendavaid parkimiskohti, sest muidu on meie niigi napp parkimisruum võõraid autosid pilgeni täis.“

Pargist tuleb läbi aegade suurim ja võimsaim rajatis

Tondiraba pargi ehitustööde tellijaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, mille juhataja asetäitja Reio Vesiallik sõnul ei peaks kohalikud muretsema ja park valmib suve lõpuks.

„Me loodame, et saame selle suure pargi valmis juba augusti lõpuks,“ kinnitas Vesiallik.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on juba praegu näha, et sellest projektist tuleb läbi aegade suurim ja võimsaim rajatis, mis annab linlastele mitmekesised ja suurepärased võimalused liikuda ja sportlikult aega veeta.

„Samuti on see linna jaoks taas samm rohelisema tuleviku suunas, kuhu me ju teel olemegi. Tegemist on terve linna ja Lasnamäe suurima rohealaga, kus on oma koht nii inimesel kui ka linnaloodusel, -loomadel ja putukatel,“ selgitas pargi rajamise tagamaid Kõlvart.

Parki ilmestavad erinevad niidualad

Pargi rajamise käigus ehitatakse välja 25 661 m2 ulatuses kõnniteid, lisaks koorepuru ja graniitsõelmetega kaetud teed 10 243 m2 ulatuses. Erinevaid niidulappe rajatakse 7575 m2, eraldi niidualasid 20 110 m2, märgasid niidualasid 1051 m2 ja kasvumuru alasid 8570 m2 ulatuses. Pargi lõunapoolses osas rajatakse olemasolevate veesilmade kohale tõstetud teed.

Lisaks teedele ja konstruktsioonidele ehitatakse välja tänavavalgustus, uuendatakse tehnovõrke, teostatakse maastikukujundustöid, paigaldatakse liikluskorraldus- ja ohutusvahendeid. Rajatakse kümme eraldi väljakut, seal hulgas jääväljak, rannavõrkpalli väljak pumptrack, skatepark ja maastikurattarada.

Tondiraba pargi ehitustööde tellijaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, projektdokumentatsiooni koostas Roadplan OÜ, ehitustöid teostab Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 6,7 miljonit eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on august 2021.

Ehitustööde ajal jäävad olemasolevad pargi kergliiklusteed liiklusele avatuks, kuid esineda võib ajutisi piiranguid. Jälgida tuleks ajutisi liikluskorraldusvahendeid.