Käimasolev õppeaasta on Tallinna koolides pühendatud klassijuhatajatele. Nimelt valitakse iga kuu välja parim klassijuhataja.

21. kooli 9c klassi kolm aastat juhendanud Ilmi Laur-Paist valiti jaanuarikuu parimaks klassijuhatajaks, sest paistis silma innustava ja toetava klassijuhatajana.

Õpetaja Ilmi enda sõnul on oluline tekitada lastes usaldus ja olla positiivne, siis saab toimida ka vastastikune koostöö.

"Oma õpilastega tegutsedes pean silmas helgeid mõtteid, et neile sisendada seda et nad on väärtuslikud, neil on nii palju anda ja et see kõik tuleks esile. Samuti ma pean neist väga lugu. Ma mäletan oma kooliajast õpetajat, kes teietas õpilasi, mis oli väga väärikas ja siis ma ise üritan samamoodi neist lugu pidada, anda vastutust," rääkis jaanuarikuu parim klassijuhataja Ilmi Laur-Paist.

Klassi vaimu hoiavad kõrgel ka mitmed ühised ettevõtmised. Koos arutatakse olulisi teemasid, hiljuti valmis klassi ühistööna väike filmike, ühiselt korraldatakse ka näiteks kunstinädalat.

Markus, Tallinna 21. Keskkooli 9c klassi õpilane: " Õpetaja on hästi avameelne, ta jagab hästi palju motivatsiooni -see on just see kõige tähtsam, mis teeb meie klassi ühtseks. Me teeme hästi palju koos ühtse klassina, ei ole laiali, et igaüks oma nurgas nokitseb," kirjeldas klassijuhatajat

Markus Abel.

"Eriti distantsõppe ajal on see väga oluline, et õpetaja jagaks motiveerivaid sõnu õpilastele, et õpilased ei annaks alla," lisas 9c klassi õpilane Triinu-Liisa Mäeorg.

Klassijuhataja teema-aasta Tallinna koolides on pühendatud klassijuhatajate töö väärtustamisele. Koolid saavad iga kuu välja pakkuda oma kandidaadid, kellede seast valib Tallinna Haridusameti komisjon välja iga kuu parima klassijuhataja.

"Klassijuhataja roll on ma arvan üks tähtsamaid. Kriteeriumina on seal individuaalse õpilase toetamine, õpitöö toetamine, ühtsuse loomine. Nad on ikkagi pehmematel väärtustel. See aeg kui klassijuhatajal oli infokandja roll, see aeg on ammu möödas. Infot saab jagada ikka kõiksugu teisi kanaleid pidi. Klassijuhataja on ikka töö inimestega," selgitas Tallinna Haridusameti koolide kuraator Katrin Parve.

"Selle ma sain detsembri alguses, see oli hästi tore üllatus. Mul oli sünnipäev ja sain lastelt oma portree," näitas Ilmi laste tehtud portreed.