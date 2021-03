VIDEO! Uinuvad sõidukid segavad tänavakoristust

Täna ei ole kehtestatud seadust, mis lubaks omaniku loata väliselt tervet autot tasuta parkimise alalt ära vedada. Seega saab ainult omanik ise otsustada, mis tema seisvast sõidukist saab. Paraku jäävad seisvad romud ette nii puhastusautodele, prügiveole kui ka päästele.

"Küsimus on see, et milline sõiduk on romu?" tõstatas küsimuse Eesti autolammutuste liidu tegevjuht Siim Sellik. " Seda saab otsustada paraku ainult omanik. Esimesed tunnused on need, et sõidukil pole kehtivat liikluskindlustust ega ülevaatust. Siiski juhtub tihti, et omanik arvab, et ta veel kunagi teeb auto korda või ei taha ta äraveoga tegeleda, sest arvab, et see on väga kallis."



Tõde on aga see, et sõiduki lammutusse viimine ei ole kallis, samuti korraldab autolammutuste liit iga-aastaselt kampaaniaid, mille käigus saab auto ära viia tasuta. Kui uurida selle kohta, mis on inimeste peamised põhjused, miks uinuva sõiduki äraviimisega ei tegeleta, selgub nii mõndagi üllatavat.



"Põhjuseid on meile teadaolevalt väga mitmeid," ütles Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli. "Näiteks see, et auto on rikkis ja inimesel pole raha seda remontida, samas on ka juhuseid kui inimene viibib vanglas või on läinud välismaale tööle. Mõni ütleb ka, et see auto on tema jaoks rariteet ja talle meeldibki seda köögiaknast vaadata. Muidugi ka juhtumid, kui inimene on elust lahkunud ning tema pärijad ei tunne sõiduki vastu huvi."



Mupo praegune võimalus on püüda omanikuga ühendust saada, selgitada probleemi olemust ning püüda teda veenda, et ta sõiduki ise ära viiks. Kui kasutuna seisev auto tõesti väga tugevalt liiklust takistab, on võimalus viia sõiduk selleks mõeldud parklasse. Eelmise aastaga sai suur töö selles osas ära tehtud.



"Koostöös omanikega saime eelmine aasta ära viidud 791 sõidukit, utileerimisele Kuusakoskisse viisime 65 sõidukit ja hinnanguliselt 50 sõidukit käis ka läbi meie parkla," lisas Uudeväli.



Paraku on ees veel palju tööd, et parkimiskohad vanadest autodest puhtaks saada ning ka linna tasandil kaalutakse mitmeid variante, mida töösse võtta, et probleemi lahendada.