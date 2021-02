VIDEO! Uued raieload välistavad istutamiskohustusest mööda hiilimise

Tallinna uus raielubade kord näeb ette kaks uut raieliiki. Nendeks on kujundusraie ja kahjustatud puu raie. Mõlema puhul võib kasutada kohustust istutada raiutud puude asemel uued. Kahjustatud ja ohtliku puu raiumiseks ei pea aga enam raieluba ootama, vaid saab puust pildi teha ja maha võtta.



Arbormeni firma kutsutakse aasta-aastalt enam puude seisukorda hindama ja hooldustöid tegema. Enamasti pool tööst on nõu anda ja teine pool aga puid hooldada või ka maha võtta.



"Hooldamata puid on päris palju, aga Tallinna linn on teinud päris palju selleks, et inimeste teadlikkust tõsta ja tänu sellele on ka niiöelda ohtlikke puid vähemaks jäänud," kõneles Marko Männikov Arbormeni firmast.

Uus kord välistab istutamiskohustuse rikkumise



Varem said raieloa omanikud teatud juhtudel istutamiskohustusest kõrvale hiilida. Uuendatud kord parandas selle vea, aga ühtlasi andis sundistutamiseks teistsuguse võimaluse.



"Varasemalt on olnud meie seisukoht see, et asendusistutus tuleb tehakse samale kinnistule, kust need puud maha võetakse. Nüüd on need piirid inimese jaoks natukene laiemad. Kui oma kinnistule ei mahu või ei sobi asendusistutus, on võimalik teha seda ka mujale Tallinnasse. Ise ei pea sellleks tegema muud, kui tasuma arve, mille Keskkonna- ja Kommunaalamet istutamise eest väljastab," andis Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik teada.



Uus kord toob kasutusele kaks uut raieliiki - kujundusraie ja kahjustatud puu raie. Kujundusraie on lubatud selleks, et kujundada ümber või uuendada kõrghaljastust. Selleks peab olema haljastusprojekt. Ohtlike ja juba langenud puude või okste puhul saab nüüd palju kiiremini reageerida.



"Kui me siin aastaid tagasi, kui puu oli murdunud - maha või mõne hoone peale kukkunud, pidime ootama raieluba, millal see ükskord jõuab, et seda puud likvideerida, kui Päästeamet seda ise ei teinud, siis täna on see väga lihtne," kinnitas Marko Männikov.



"Kui on juhtunud ohtlik olukord ja puu on kas kahjustatud või ohtlik inimestele või varandusele, võib selle peale fikseerimist kohe ka eemaldada ning siis vastavaid linnaameteid ka teavitada," selgitas uut korda Tiit Terik.



Uus kord hakkab kehtima kolm päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist, ehk siis lähipäevil.