VIDEO: Vähiennetuses on ühiskonna roll määrava tähtsusega

Viimase aasta jooksul on meditsiinist rääkides olnud peamiseks teemaks koroonaviirus, kuid ega muud haigused kuskile kadunud pole. 4. veebruaril peeti traditsiooniliselt ülemaailmset vähiennetuse päeva ning seetõttu oli ka veebruarikuu vähi vastu võitlemise kuu. Rahvusvaheline vähivastane liit kutsus inimesi mõtlema, mida meie saame ühiskonnas ära teha seoses võitluses vähiga.

"Hetkel on kavas Eesti Riikliku Vähitõrjeplaani ehk vähitõrje koostamine Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel ja see tegevuskava peaks hõlmama kõiki vähivastase võitluse erinevaid aspekte, alates vähi ennetusest ja varajasest avastamisest," rääkis PERHi onkoloog ja ülemarst Dr Vahur Valvere saates Tallinna panoraam.

Ta lisas, et loomulikult kuulub sinna ka vähi aktiivravi erinevate ravimeetoditega, kuid ka taastus ja toetusravi. "Küllaltki palju pööratakse tähelepanu sellisele aktuaalsele teemale nagu personaliseeritud ravi. Püütakse nii diagnostika, ravi kui ka sõeluuringud tulevikus muuta patsiendile personaalsemaks ja täpsemaks," täpsustas Valvere.

Vaid 55% naistest läheb sõeluuringule

"Meil on Eestis kolm sõeluuringut, mis tähendab seda, et me üritame kasvajat vara avastada, mil ravitulemused on väga head ja tervenemine võimalik. Sageli pöörduvad ka naised sõeluuringule juba pisut hilja," rääkis Ojamaa.

"Meil on olemas Eesti vähi sõeluuringute register, kus on andmed 2019. aasta kohta ja mitte üheski sõeluuringus paraku ei ole osalusmäär rohkem kui 55% kutsututest. See on hästi kurb ja nii on Harjumaal kui ka kogu Eestis," tõdes doktor.

Selleks, et sõeluuring suudaks ära hoida kasvajate suurt mahtu või koormust kogu tervishoiu süsteemile, peaks olema vähemalt 70% kutsututest käinud. "Inimesed, mõelge selle peale, et see on ennetus, see on parema tervise ja tuleviku nimel, et tasub igal juhul ära käia," kutsus Ojamaa naisi üles enda tervise eest hoolt kandma.

Võimalus ka ravikindlustamata inimestele

"Õnneks on Haigekassa hakanud rahastama nüüd ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid. Mitu korda aastas tulevad erinevate sünniaastatega inimestele kutsed erinevatele uuringutele, kus saab varakult avastada probleemi," rääkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina ning lisas, et soovib julgustada inimesi arsti poole pöörduma.

"Tallinn Lääne-Tallinna Keskhaigla abiga pakub meditsiinilist abi ka ravikindlustamata inimestele ehk siis tegelikult on võimalik arsti poole pöörduda mitte ainult uuringutes osalemiseks, vaid kui on üldse mistahes tervisehäda, mille osas tahaks arsti arvamust teada," rõhutas Beškina.

Seitse aastat ja 1200 inimest

Vähiravifond "Kingitud elu" on Eesti esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mis rahastas 2020. aastal Eesti inimeste vähiravi kokku rohkem kui 2,4 miljoni euroga. See summa ületab 300 tuhande euro võrra fondi aasta sissetulekuid. "Me oleme saanud toetada umbes 1200 inimest seitsme aasta jooksul. Igal aastal tuleb sada või kaks sada inimest, nii et abivajajaid ikka on," rääkis vähiravi fondi "Kingitud elu" asutaja ja juhataja Toivo Tänavsuu.

Ta rõhutas, et vähk on haigus, mille eest keegi ei ole lõpuni kaitstud ning see haigus võib meile tulla meist täiesti sõltumatutel põhjustel. "Me oleme näinud, et on lapsi, noori emasid ja isasid, on ka vanemaid inimesi ja keskealisi. Tegelikult me peaks mõtlema sellele, et see võib olla meie sugulane meie tuttav, pereliige või lähedane, kes on järgmine vähiravi fondi abivajaja. Ja küll on siis hea, et on olemas selline fond, mis võtab ühe suure mure inimestelt vähemaks," nentis Tänavsuu.

Ta kutsub inimesi üles hakkama fondi püsiannetajaks, kasvõi ühe või viie euro kaupa iga kuu. "See ei pea olema ilmtingimata väga suur panus, aga väikestest panustest kasvab suur meri, suur ookean. See rõõm ongi tegelikult see, et kõik inimesed saavad selle võimaluse ja lootuse elada. Ja kui me selle missiooniga oleme kamba peale hakkama saanud, siis ongi kõik tegelikult väga hästi," lisas Tänavsuu.