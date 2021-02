Järgmise nädala alguseni on igaühel veel võimalik kaasa lüüa Vanalinna päevade programmis legendide väljapakkumisega. Legendid ja lood, mida oodatakse, võivad olla ka tänasest päevast.

Tuleb välja, et Ülemiste vanakese lugu polegi Tallinna kõige kuulsama legend, vähemal kunasitajaloolase Jüri Kuuskemaa arvates. "Ikkagi see, kuidas Tallinn omale nime on saanud - hirvede langemisest - Reh Fall. See on baltisaksa legend, mis on ajendanud looma maailmas täiesti ainulaadseid joogikarikaid, mis on hirvejala kujulised - puust, nahaga kaetud ja hirvesõrg all," jutustas Jüri Kuuskemaa.



Samas tuleb legende pidevalt juurde, mis kasvavad tegelikust elust suuremaks. Jüri Kuuskemaa meenutas: "Näiteks kuidas rootsi palgasõdurid tungisid Toompea lossi läbi peldikuaugu ja vallutasid selle. Oled kuulnud? Ei ole. Aga kas sa tead, kui mitu korda on XX sajandil Pikal Hermannil lippu vahetatud? Üheksa korda."



Vanalinna päevad on moel või teisel neid lugusid igal aastal jutustanud. Seekord aga tahetakse Tallinna jutte või inimesi eriliselt esile tõsta. "Ootame jätkuvalt, et inimesed mõtleksid nii vanadest legendidest, vanadest lugudest, inimlegendidest, aga ka tänapäevastest. Lood ja legendid ei tähenda ainult seda, et räägime kummituslugudest, kindlasti mitte," selgitas Hopneri maja projektijuht Katrin Valkna.



Vanalinna päevade ajal vormitakse lugudest ja legendidest kas etenduseks, kontserdiks, ekskursiooniks või näituseks. Vormi osas piiranguid ei seata.



"Me kutsume inimesi üles mõtlema põnevalt, lustakalt, vahest hullumeelseltki, et tuleksid tõeliselt ägedad vanalinna päevad selliste sündnmustega, mis tekitaksid huvi ja kõnetaksid kedagi ning võiks tekitada efekti "oo, ma ei teadnudki seda" või "oo, see on täiesti uus lähenemine vanale asjale," lisas Valkna.



39. Tallinna Vanalinna Päevad "Lood ja legendid " toimuvad 3.-6. juunini.