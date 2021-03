"Mida suurem on nakatumise määr meil riigis ja konkreetselt siin Harjumaal, seda kõrgem on tõenäosus, et haigestuvad ka noored inimesed. Ma ei välista, et Suurbritannia tüvi mängib selles ka oma rolli, sest ta nakkavam kui see tüvi, millega meil oli seni tegemist," kirjeldas olukorda Lääne-Tallinna Keskhgaigla juht Arkadi Popov saates "Tallinna Panoraam".

Eesti on koroonaviiruse suhtelise nakatumisnäiduga jõudnud maailmas esikohale. Viirus ohustab ka lapsi ning viimased kuud on näidanud, et ka laste seas on aina rohkem raskemaid läbipõdemisi. Veelgi murettekitavam on aga see, et mõnel lapsel on pärast läbipõdemist tekkinud tugevad tüsistused. Selle aasta algusest alates on Tallinna Lastehaiglas olnud koroonaviirusega ravil üle kuuekümne pisikese patsiendi.

Aastavahetuse kanti haigestus koroonaviirusesse kolme lapse ema Kaisa Pihor koos kaaslasega. Nakkuse said ka peres lapsed ning kõigist neist kõige raskemaid sümptomeid koges just pere noorim liige, pooleaastane Hugo. Pisilapse palavik tõusis koguni neljakümne kraadini.

"Kõige raskem oligi see, kui beebi oli pea neljakümnekraadises palavikus ja ootasin lihtsalt, et millal saaks jälle seda alandajat anda, et tal läheks natukenegi paremaks. Samas ma ei teadnud seda, milline võib tunni pärast tema enesetunne olla - kas võib tekkida mingisugune hingamisraskus või beebi võib minna täiesti apaatseks," kirjeldas Kaisa, et just teadmatus oli selle olukorra juures kõige hirmsam.

Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukase sõnul mõjubki koroonaviirus lastele samamoodi nagu täiskasvanutele: "Tekib palavik, köha-nohu, kõhusümptomid, oksendamine, iiveldus ja kõhulahtisus. Küll aga lastel tekib vähem niisugused kopsuhaigusi, mille tõttu vanemad inimesed on kopsude kunstlikul ventilatsioonil."

Tugevad tüsistused lastel

Arstidele on aga tõsisemat muret tekitanud see, et alates veebruarikuust on ligi kümnel lapsel Eestis tekkinud kuu või poolteist peale koroonaviiruse läbipõdemist väga rasked tüsistused.

"Selle haiguse nimi on multisüsteemne põletikureaktsioon. Seda saades lapse immuunsüsteem reageerib nagu üle ning esialgu tekib kõrge palavik, ka nahalööbed, kõhuvalud, oksendamine, millega patsiendid pöörduvad haiglasse. Siin aga selgub juba, et on kahjustatud ka südame-veresoonkond, mõnedel ka neerud ja ka hüübimissüsteem on kahjustada saanud - see on väga tõsine põletikuline reaktsioon," ütles Raukas.

Et Kausal on perega viiruse läbipõdemisest möödas juba kaks ja pool kuud, saab ta nüüd kergendunult öelda, et tema lapsed on sellest viiruse järgsest tüsistusest tõneäoliselt pääsenud: "Hea oli, et ma seda sellelest varem kuulnud ei olnud. Muidu oleksin peale läbipõdemist istunud ja oodanud ning muretsenud, et kas nüüd äkki miskit juhtub."

Viirus on tabanud pea pooli Tallinna lasetaedu

Et lasteaedadest võivad potentsiaalselt uued kolded alguse saada, ei ole peaminister Kaja Kallase sõnul lasteaedade sulgemine sugugi välistatud. Tänaseks on koroonaviirus tabanud juba pea pooli Tallinna lasteaedu.

"Lasteaedade sulgemine tähendaks kõikide teenuste sulgemist, sest paljud lapsevanemad, kes on täna lapse lasteaeda toonud osutavad ühel või teisel moel elutähtsat teenust. Olgu selleks siis näiteks toidupoes müümine, haiglas töötamine või õpetamine. Kõik need elutähtsad teenused peavad olema tagatud ja nende tagamiseks on ääretult tähtis see, et lapsevanemad saaksid lapsi turvaliselt sel ajal kuskil hoida," ütles Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula.

"Kuna haridusasutused on kohad, kus käib palju lapsi koos, siis nakkuse leviku võimalus on seal suur. Praegu on meil väga paljud muud kohad on kinni ja nakkusallikana jääbki nii-öelda domineerima see koht, kus on võimalus veel paljudel inimestel koos käia," sõnas Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ja lisas: "Me kõigepealt peame nägema, et nende asutuste kaudu nakkus levib ja siis kaaluma kahjude ja kasude suhet sulgemise osas."

Kuigi lasteaiad ja hoiud on avatud, on valitsus andnud tungiva soovituse, mitte viie laps ilma hädavajaduseta lasteaeda. Tallinna lasteaias käiva lapse vanem ei pea alates 11. märtsist kuni esialgu 30. aprillini maksma kohatasu sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte.