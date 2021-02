VIDEO! Viis Tallinna koolijuhti suundusid juhtimispraktikale

"See on võimalus koolijuhtidel kolme kuu vältel praktiseerida juhtimisalast kogemust Eesti edukaimates ettevõtetes," nentis Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula.

Juhtimispraktikale suundusid Tallinna viis koolijuhti. Tegemist on Tallinna Haridusameti, Heateo Haridusfondi ja Fontesega koostöös möödunud aastal ellu kutsutud haridusjuhtide praktikaprogrammiga.



"Ma arvan, et siin on palju positiivset, sest koolijuhid näevad, kuidas reaalselt väga edukaid ettevõtteid juhitakse, sealt saadakse uusi kogemusi. Teiseks on see, et koolijuhtidel on võimalik olla kolm kuud koolist eemal ehk oma igapäevase töö juurest ja koolil tuleb ka hakkama saada ilma juhita. Sellel programmil on väga mitu tahku ja kindlasti on selle programmi puhul väga tähtis, et programmi lõppedes astutakse väga konkreetseid uusi samme," rääkis Pajula



Praegu praktikal viibivatest viiest pealinna koolijuhist neli on üldhariduskoolidest ja vaid üks kutseõppe juht, Tallinna Kopli Ametikooli direktor Kaspar Kaugija, kes praktiseerib LHV pangas. Ent, mida on pangast koolijuhil õppida?



"Esimene ja kõige suurem kokkupuutepunkt hariduse ja panganduse vahel on see, et mõlemad elavad tulevikus. Mõlemal peab olema väga selge ja kindel vaade tulevikku. Teine asi on juhtimine ehk mõlemal juhul on tegemist inimeste juhtimisega. Kolmandaks on üldine heaolu tagamine klientidele, meie räägime siin õpilastest ja nemad räägivad oma panga klientidest," selgitas Tallinna Kopli Ametikooli direktor Kaspar Kaugija.



Praktikaprogrammis osalemine annab direktoritele võimaluse saada inspiratsiooni uute ideede sünniks ja motivatsiooni nende elluviimiseks. Kuid tegelikult on selline juhtimispraktika kasulik mõlemale osapoolele



"Iga selline koostöö ükskõik kellega annab mõlemale osapoolele kindla kasvu ja arengu. Ettevõtte juhtimise poolest ei ole ükski ettevõte erinev. Juhtimise strateegiad ja lähenemine saavad olla sarnaselt ülesehitatud ja just see on pool, millega meie saame aidata Kasparit ja Kaspar omakorda toob meile mingeid uudseid lähenemisi," ütles Kaspari mentor LHV Pangast Age Leedo



Haridusjuhtide praktikaprogrammi eesmärk on edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti, anda koolijuhtidele sügav sissevaade kaasaegse juhtimiskultuuriga ettevõtte igapäeva ja nende toimimismudelitesse