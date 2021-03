VIDEO! Viru tänava lilleäri õitses naistepäeva puhul

"Inimesed on olnud mõistlikud ja võtnud vajaduse korral meie inspektorilt maskid vastu ning need ette pannud, olukorda suhtutakse rahulikult," ütles Mupo välijuhi kohustusetäitja Timo Kubjas tänast lillede osturallit kommenteerides.

Naistepäevale kohaselt võis ka täna hommikul juba vara valges näha esimesi mehi lillebukett käes Viru tänavalt lahkumas. Võrreldes eelnevate aastatega oli mehi lillesabas aga märgatavalt vähem.

Veiko, kes soetas tänase tähtsa päeva puhul buketi oma naisele ja tütrele, tõdes, et koroonaaeg ei ole tema pere naiste elu keerulisemaks muutnud. "Aga üldiselt on naised stressis küll," leidis mees ning lisas et naiste elu saavad mehed lihtsamaks muuta, kui rohkem naeratavad.

Täna oli võimalik sõita autoga otse Viru tänava lillekioskite juurde ja seal lühiajaliselt parkides oma lilleostud ära teha. Kohapeal oli ka Mupo patrull, kes jälgis olukorda ja reguleeris parkimist. Kontrolliti ka seda, kas ikka maske kantakse.

"Inimesed on olnud mõistlikud ja võtnud vajaduse korral meie inspektorilt maskid vastu ning need ette pannud, olukorda suhtutakse rahulikult. Need viimased aastad on aga näidanud seda, et meie kohalviibimine on vajalik lausa südaööni, välja tuleb ka õhtune patrull ja ma usun, et me saame hakkama ," rääkis Tallinna Munitsipaalpolitsei välijuhi kohustusetäitja Timo Kubjas.

Kuigi tulbid on läbi aastate kujunenud naistepäeval Viru tänava totaalseks müügihitiks, võis muidugi silmata ka klassikalisi roosibukette.