Võlapundarde harutamiseks leiti selgemad otsad

Eelmisel nädalal sai selgemaks palju vaidlusi tekitanud küsimus: mis saab kohtutäiturite menetluses olevatest, aastast 2001 üleval olevatest võlgadest?

Need peaks alates 5. aprillist, kümne aasta möödumisel aegunuks loetama. Samas on see tekitanud võlausaldajate hulgas peataoleku. Täiturite ja juristibüroode kaudu üritatakse võlanõude aegumist kuidagi seisata. Nüüd sai asi selgemaks: riigikogu võttis vastu täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis olukorda täpsustab. Kohtutäituril tekib alates 1. aprillist võimalus täitemenetlus lõpetada, kui võlgnik on esitanud selleks kohtutäiturile avalduse ja täitmise aegumise tähtaeg on möödunud. Tasub aga meeles pidada, et võlausaldajal on võimalus kohtusse pöörduda, kui ta ei ole aegumisega nõus ja saanud täiturilt teada, et võlgnik tahab võla n-ö maha kanda. Kindlasti paljud võlausaldajad, eriti suuremate summade osas, kohtusse pöörduvadki. Ja saab olema huvitav jälgida, millised lahendid tulema hakkavad. Enne pole Eesti õigusruumis taolist olukorda esinenud.